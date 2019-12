Noworoczna wyprzedaż smartfonów w Plusie

Operator sieci Plus przygotował nową kampanię reklamową, która promuje jego ofertę. W niej znajdziemy między innymi smartfony w obniżonych cenach.

Nowy Rok to kolejna okazja do tego, by w szczególny sposób promować swoją ofertę. Wiedzą o tym operatorzy telekomunikacyjni, którzy na ten czas przygotowują noworoczne wyprzedaże urządzeń lub usług.

Plus przygotował wyprzedaż smartfonów, w ramach której możemy kupić kilka ciekawych urządzeń w cenach niższych nawet o 200 zł. Nowa kampania reklamowa promuje następujące modele:

Więcej szczegółów dotyczących oferty Plusa można znaleźć w ulotce reklamowej.

Źródło tekstu: Plus