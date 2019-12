GigaWyprzedaż w Netii: pakiety internetu do 1 Gb/s z usługami TV

Netia ruszyła z GigaWyprzedażą pakietów szybkiego dostępu do internetu (do 1 Gb/s) z usługami TV oraz usługą Giganagrywarka. Operator przekonuje, że bestsellerem może być opcja: światłowodowy internet do 500 Mb/s z TV Na Start, Giganagrywarką i serwisem muzycznym TIDAL za 70 zł miesięcznie.

Oferta wyprzedażowa Netii składa się m.in. z czterech nowych pakietów w cenach od 50 do 80 zł miesięcznie. Wspólnymi elementami pakietów są: szybki dostęp do internetu (nawet doi 1 Gb/s), usługa TV w wariancie Na Start (93 kanały w tym 50 w HD) oraz Giganagrywarka (w wariancie Mini lub Standard). Na start abonenci będą zwolnieni z opłat abonamentowych przez miesiąc.

Najtańszy zestaw w ramach GigaWyprzedaży to światłowodowy dostęp do internetu do 300 Mb/s z TV Na Start i Giganagrywarką Mini, który kosztuje 50 zł miesięcznie.

Za 10 zł miesięcznie więcej klienci otrzymają pakiet powiększony o Giganagrywarkę Standard, natomiast w abonamencie za 70 zł Netia zapewnia dodatkowo również dostęp do serwisu muzycznego TIDAL.

Najbardziej wymagający użytkownicy internetu za 80 zł miesięcznie będą mogli wyposażyć się w dostęp światłowodowy do 1 Gb/s, TV Na Start i TIDAL.

Nadal dostępne są też pakiety z TV premium (od 80 zł do 110 zł wraz z dostępem do internetu do 300 Mb/s), które w zależności od wariantu, zawierają m.in. kanały Polsat Sport Premium, Eleven Sports, Canal+, czy HBO (z HBO GO). W ramach GigaWyprzedaży Netia dodała do wszystkich tych pakietów gratis usługę Giganagrywarka Standard, której regularna cena to 15 zł miesięcznie. Dodatkowo przez pierwsze 3 miesiące cena abonamentów to zero złotych.

Promocja obowiązuje do końca stycznia 2020 roku.

Źródło tekstu: Netia