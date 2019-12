Promocja Huawei: raty 0% i oferty cenowe na zakończenie roku

Na koniec roku Huawei ogłasza kolejną promocję. W internetowym sklepie producenta wybrane produkty można kupić w nowych cenach, będzie można też skorzystać z rozłożenia płatności na 10 rat 0%.

Promocja potrwa do 31 grudnia - do końca dnia lub do wyczerpania zapasów. W tym samym czasie marka zaoferuje też dodatkowe metody płatności PayU - do obecnych już opcji pay-by-link i Blik dodano możliwość podpięcia karty kredytowej, e-portfela oraz rozłożenia płatności na raty.

Aby kupić produkty Huawei w promocyjnej cenie, należy wejść na stronę:

kliknąć w baner informujący o promocji i dodać wybrany produkt do koszyka. Pełna lista urządzeń objętych promocją znajduje się na stronie internetowej. Oferta nie łączy się z innymi promocjami, kodami rabatowymi czy voucherami i potrwa do 31 grudnia lub do wyczerpania zapasów.

Huawei rozszerzył również swoją ofertę płatności w sklepie internetowym huawei.pl o możliwość podpięcia karty kredytowej, e-portfela oraz rozłożenia płatności za zakupy na raty PayU.

Dodatkowo każdy, kto do 31 grudnia skorzysta z oferty ratalnej, może rozłożyć swoją płatność na 10 rat, których RRSO wynosi 0%. Aby skorzystać z oferty, po wybraniu sposobu płatności, wystarczy wypełnić wniosek, poczekać na weryfikację przez pożyczkodawcę oraz potwierdzenie umowy. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://shop.huawei.com/pl/promo_nowyrok.html#part-3.

