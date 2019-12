W świątecznym pudełku Huawei są produkty warte 5000 zł. Można je zdobyć, podejmując wyzwanie

Gdy serwer sklepu Xiaomi pęka pod naporem MiFanów, Huawei niespiesznie ogłasza kolejną akcję promocyjną. Tym razem jest to wyzwanie dla członków Społeczności Huawei, w którym do wygrania jest świąteczne pudełko z pięcioma produktami marki o łącznej wartości ponad 5000 złotych. Otrzyma je osoba, która jako pierwsza odgadnie wszystkie produkty znajdujące się w pudełku. Konkurs potrwa do 22 grudnia.

Do Społeczności Huawei można dołączyć w każdej chwili, logując się za pomocą ID Huawei. Osoby, które nie mają swojego ID Huawei, mogą je w łatwy sposób utworzyć bezpośrednio na stronie Społeczności.

Konkurs ma formę wyzwania, w którym należy odgadnąć, jakie 5 produktów Huawei znajduje się wewnątrz świątecznego pudełka. Ważnym warunkiem jest, by określić konkretne modele produktów i wytypować je w odpowiedniej kolejności, w czym pomagać będą podsuwane uczestnikom zabawy podpowiedzi. Codziennie do 14:00 na stronie konkursu pojawia się nowa wskazówka, ułatwiająca prawidłowe odgadnięcie zawartości pudełka. Swoje typy należy umieszczać w komentarzu pod postem konkursowym na stronie:

Każdy uczestnik może opublikować tylko jeden komentarz w ciągu dnia. Wygra ten, kto jako pierwszy opublikuje komentarz z prawidłową zawartością i kolejnością modeli produktów. Konkurs potrwa do 22 grudnia. Regulamin konkursu znajduje się na stronie:

Źródło tekstu: Huawei