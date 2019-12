HONOR zapowiada kolejne promocje. Teraz też HONOR 9X będzie taniej

Producenci prześcigają się w przedświątecznych promocjach. Natomiast marka HONOR już zapowiada promocje i wyprzedaże poświąteczne, z których jednak można skorzystać już teraz.

Cały czas, do 29 grudnia, trwa zapowiadana już wcześniej promocja na modele serii HONOR 20 obejmująca wszystkie 3 smartfony – HONOR 20 Lite (cena 899 zł), HONOR 20 (cena 1499 zł) oraz HONOR 20 Pro (cena 1999 zł). Produkty w obniżonych cenach dostępne są w sklepach sieci RTV Euro AGD, x-kom, Media Expert, Neonet oraz w strefie marki HONOR na stronie Allegro.

Natomiast dzisiaj startuje nowa promocja. Od 19 grudnia do 5 stycznia w sklepach sieci RTV Euro AGD, x-kom, Media Expert oraz w strefie marki HONOR na stronie Allegro, promocją objęty będzie również najnowszy smartfon HONOR 9X w cenie rekomendowanej 999 zł.

Również w sieci Play czekają wyjątkowe prezenty. Od 20 grudnia do 3 stycznia przy zakupie HONOR 9X dostaniemy słuchawki Flypods Lite gratis, które m.in. skutecznie eliminują hałas otoczenia i pozwalają na 12 godzin odtwarzania, przy czym liczba produktów objętych tą promocją jest ograniczona.

Ponadto w Play produkty z serii HONOR 20 – HONOR 20 Lite oraz HONOR 20 dostaniemy w obniżonych taryfach już od 1 zł.

HONOR 9X

HONOR 9X – najnowszy model ze znanej serii X. Wyposażony w zestaw 3 aparatów z główną matrycą 48 Mpix Sony IMX582 , wyświetlacz HONOR FullView o przekątnej 6,59 cala oraz baterię 4000 mAh.

HONOR 20 Lite

HONOR 20 to smartfon, który sprawdzi się zwłaszcza do robienia zdjęć selfie. Aparat o rozdzielczości 32 Mpix pozwala na robienie zdjęć, które możemy potem powiększyć do rozmiarów plakatu o wymiarach do 2,3 x 1,7 m, bez uszczerbku na ostrości. Główny aparat ma rozdzielczość 24 Mpix. Aparat zaopatrzony jest również w obiektyw z szeroką przesłoną f/1.8 i czujnik Quadra CFA.

HONOR 20

Do atutów modelu HONOR 20 należą poczwórny aparat o rozdzielczości 48 MPix wspierany sztuczną inteligencją, a także przyzwoita wydajność, którą zapewnia układ Kirin 980 wraz z GPU Turbo 3.0, do tego bateria 3750 mAh oraz przestrzenny dźwięk dzięki Virtual 9.1.

HONOR 20 Pro

HONOR 20 Pro to najlepiej wyposażony model z serii. Wyposażony jest w poczwórny aparat z główną matrycą Sony IMX586 (48 Mpix). Towarzyszą mu aparaty: szerokokątny (16 Mpix), przeznaczony do ujęć makro (2 Mpix) oraz teleobiektyw (8 Mpix). Moc do pracy modelu HONOR 20 Pro zapewnia 8-rdzeniowy procesor Kirin 980 wspierany przez 8 GB i tryb GPU Turbo 3.0. C

Źródło tekstu: HONOR