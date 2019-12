Tylko w Plusie: Motorola Moto G8 Plus

Smartfony Moto G Plus w ofertach Plusa są już standardem. I chociaż to tylko zbieżność nazw – Plus wie co robi. Bo Motorola Moto G8 Plus to kolejny bardzo udany przedstawiciel swojej serii.

Nudne obudowy? To nie ten adres

Motorola od pewnego czasu konsekwentnie stawia na kolory i w przypadku Moto G8 Plus - nie jest inaczej. Smartfon jest dostępny w kolorze niebieskim lub malinowym. Nie są to barwy jednolite i bardzo ładnie mienią się w miarę obracania obudowy. I co ważne, prezentują się naprawdę elegancko.

Choć na pierwszy rzut oka tylny panel i korpus są jedną bryłą, w rzeczywistości są to dwie osobne części. To dobre posunięcie, bo dzięki temu tył obudowy jest sztywniejszy i nie ugina się pod naciskiem. Warto też pamiętać o tym, że obudowa jest odporna na zachlapanie.

Obudowa jest w zasadzie typowa dla serii Moto G. Delikatnie zaokrąglona, szczególnie na rogach i krawędziach wzdłuż tylnego panelu, a przy tym nie jest przesadnie cienka. Dzięki temu ponownie Moto G jest smartfonem, który genialnie leży w dłoni.

Duży ekran, cienkie ramki i mądrze umieszczony głośnik

Motorola zastosowała w Moto G8 Plus duży ekran Max Vision o przekątnej 6,3 cala i rozdzielczości FullHD+. Wyświetlacz nie jest przesadnie duży i nie sprawia problemów w trakcie codziennej obsługi, ale jednocześnie świetnie sprawdza się podczas grania i oglądania filmów. Szczególnie, że oferuje ładnie nasycone kolory, wysoki kontrast i jest czytelny praktycznie w każdych warunkach.

Ekran otaczają stosunkowo cienkie ramki. Wyświetlacz nie sięga jednak do samych krawędzi bocznych, dzięki czemu łatwo jest uniknąć przypadkowych dotknięć panelu.

W górnej części ekranu umieszczona została przednia kamera, w niewielkim półokrągłym wcięciu. Duży plus należy się za zmieszczenie nad nią głośnika. To bardzo dobre rozwiązanie, w przeciwieństwie do częstego montowania głośnika idealnie na górnej krawędzi obudowy. Dzięki temu głos naszego rozmówcy nie rozchodzi się nieprzyjemnie po otoczeniu.