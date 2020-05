lajt mobile: przedłużenie promocji na dodatkowy pakiet internetu

Co prawda już nie musimy bezwzględnie siedzieć w domach, ale sieć lajt mobile przedłuża swoją promocję o nazwie #zostańwdomu. Może teraz właśnie dopiero się przyda i niekoniecznie w domu... Jest to oferta na dokupienie dodatkowego pakietu na internet w wysokości 10 GB w promocyjnej cenie 5 zł. Z oferty można skorzystać do końca czerwca.