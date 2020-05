T-Mobile Happy Fridays: odbierz darmowy kod na e-booka w Legimi

W cotygodniowej akcji Happy Fridays T-Mobile udostępnia swoim klientom kolejny prezent. Tym razem operator przygotował bonus dla wielbicieli książek – darmowy kod na jeden z 20 e-booków dostępnych w Legimi. Prezent będzie można odebrać bezpłatnie w aplikacji „Mój T-Mobile” lub poprzez SMS.

Na portalu Legimi można znaleźć powieści, reportaże oraz poradniki, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Dzięki Happy Fridays będzie można skorzystać bezpłatnie z jednej z 20 książek w wersji elektronicznej. Operator poleca m.in. publikację ubiegłorocznej noblistki Olgi Tokarczuk, popularną w ostatnich miesiącach powieść Blanki Lipińskiej czy reportaż Justyny Kopińskiej. Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka na liście znalazły się także pozycje skierowane do najmłodszych czytelników.

Kod od T-Mobile uprawnia do odebrania jednego z 20 synchrobooków, czyli e-booków i audiobooków w jednym. Cyfrowe książki pozwalają dowolnie zmieniać tryb tekstowy na dźwiękowy i odwrotnie. Dzięki temu użytkownik nie zgubi się w trakcie lektury i gdy stwierdzi, że teraz woli włączyć tryb audio, zrobi to szybko i sprawnie, a czytanie będzie jeszcze przyjemniejsze.

Jak odebrać e-booka w akcji T-Mobile?

Najnowszy bonus będzie można odebrać od piątku 29 maja do niedzieli 31 maja do końca dnia. Tradycyjnie będzie on dostępny w aplikacji „Mój T-Mobile”.

Nową opcją odebrania prezentu jest wysłanie bezpłatnego SMS-a o treści „HF” na numer: 80405. W odpowiedzi na wiadomość klient otrzyma – również SMS-em – specjalny kod rabatowy, który uprawnia do pobrania jednej pozycji ze strony:

www.legimi.pl/happy-friday

E-booki otrzymane od T-Mobile można czytać bezterminowo w aplikacjach Legimi, dostępnych na smartfony, tablety, wybrane modele czytników, a także komputery. Oba kody będą ważne do 14 czerwca.

