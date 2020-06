W Happy Fridays tym razem 1 GB internetu w roamingu UE

Jak co czwartek sieć T-Mobile szykuje się do weekendowej akcji Happy Fridays. Tym razem operator proponuje paczkę danych dla tych, którzy wyruszają w zagraniczną podróż po krajach Unii Europejskiej.

Wraz z piątkowym zakończeniem roku szkolnego rozpoczyna się okres wakacyjnych wojaży. Dla tych, którzy w pierwszą urlopową podróż wybierają się poza granice Polski, T-Mobile – w cotygodniowej akcji Happy Fridays – przygotował bezpłatny 1 GB internetu w roamingu w UE.

Prezent można odebrać m.in. w aplikacji „Mój T-Mobile” od jutra do końca niedzieli, 28 czerwca. Po zleceniu uruchomienia bezpłatnego 1 GB internetu w roamingu w UE, w ciągu 72 godzin klient otrzyma potwierdzenie przyznania prezentu. Osoby zainteresowane bonusem mogą go również aktywować, wysyłając SMS o treści HF na bezpłatny numer 80800. Od tego momentu klienci mają 30 dni na wykorzystanie prezentu.

Zobacz: Taryfy dla tych, którzy nie lubią się ograniczać. T-Mobile promuje nowe oferty i 5G

Zobacz: T-Mobile z nową ofertą na kartę. Rozmowy i SMS-y bez limitów oraz 20 GB Internetu za 25 zł na 30 dni

Z darmowego 1 GB w roamingu będzie bowiem można skorzystać w krajach Unii Europejskiej oraz Albanii, Czarnogórze i Macedonii.

Prezent dostępny w akcji Happy Fridays jest skierowany do zarówno dla klientów indywidualnych korzystających z abonamentu w T-Mobile (taryfa T), jak i dla użytkowników ofert MIX (taryfa Frii Mix) oraz na kartę (taryfy Frii, Hot, Nowy Tak Tak lub Happy). Bonusowy gigabajt będzie czekać na zainteresowanych w aplikacji „Mój T-Mobile” przez cały weekend – od piątku 26 czerwca do niedzieli 28 czerwca do końca dnia.

Zobacz: W rodzinie im więcej, tym lepiej - tak uważa T-Mobile

Zobacz: T-Mobile wprowadza nową ofertę ochrony smartfonów i tabletów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: T-Mobile