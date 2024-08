Play rozbudowuje sieć. W lipcu padł rekord

Lipiec to tradycyjnie okres wakacyjny, lecz nie dla każdego. Dla zespołu technicznego Play był to czas wzmożonej aktywności. W miesiącu tym udało się uruchomić aż 82 nowe fioletowe stacje bazowe, co stanowi największą ich liczbę w skali roku. Znacząca rozbudowa infrastruktury sieci Play miała miejsce we wszystkich regionach kraju, przynosząc korzyści zarówno mieszkańcom miast, jak i turystom.

Lepszy zasięg w miastach małych i dużych

Centralna Polska zyskała najwięcej nowych stacji bazowych Play. Miasta takie jak Koluszki, Radomsko, Sieradz, Tomaszów Mazowiecki czy Pabianice w województwie łódzkim, a także Ostrowiec Świętokrzyski w województwie świętokrzyskim oraz Sulejówek i Radom w województwie mazowieckim, dołączyły do listy miejsc z lepszym zasięgiem fioletowej sieci.

Rozbudowa nie ominęła również największych miast Polski. Nowe stacje bazowe Play pojawiły się w takich miejscach, jak Gdańsk, Wrocław, Chorzów, Bydgoszcz czy Częstochowa. Dzięki temu mieszkańcy tych miast mogą cieszyć się lepszą jakością połączeń i szybszym Internetem mobilnym.

Udogodnienia dla turystów

Szczególną uwagę poświęcono także obszarom turystycznym. Nowe stacje bazowe Play zostały uruchomione w popularnych miejscowościach wypoczynkowych, takich jak Augustów w województwie podlaskim oraz Kołobrzeg w województwie zachodniopomorskim. Dzięki temu turyści spędzający czas nad jeziorami czy morzem mogą liczyć na niezawodny zasięg sieci Play. To dla wielu z nas jest bardzo ważne podczas wakacyjnych wojaży.

Łącznie w lipcu Play uruchomił aż 82 nowe stacje bazowe. To tegoroczny rekord – poprzedni został odnotowany w styczniu, gdy fioletowy operator uruchomił 60 nowych stacji.

Dostęp do szerokiego zasięgu sieci komórkowej ma kluczowe znaczenie w dzisiejszym świecie. Przede wszystkim zapewnia on możliwość stałego kontaktu z bliskimi, co jest szczególnie ważne w sytuacjach awaryjnych. Ponadto, dobry zasięg wpływa na efektywność pracy zdalnej oraz dostęp do usług internetowych, szczególnie w miejscach, do których nie dotarł światłowód. Chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że dostęp do Internetu stał się nieodzowną częścią naszego codziennego życia.

Rozbudowa infrastruktury sieciowej Play, ale również innych operatorów, ma także pozytywny wpływ na rozwój lokalnych społeczności i gospodarki. Lepszy zasięg przyciąga inwestorów oraz turystów, co z kolei generuje nowe miejsca pracy i rozwija lokalny biznes. Dlatego też, inicjatywy takie jak te realizowane przez Zespół Techniki Play, są niezwykle istotne dla równomiernego rozwoju całego kraju.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Play

Źródło tekstu: Play