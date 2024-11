Oto królowie smartfonów w Afryce. Żaden Samsung czy Xiaomi

Afrykański rynek smartfonów rożni się mocno od tego znanego nam w Europie. Tam król jest jeden. Nie jest to ani Xiaomi, ani też Samsung. To właściciel marek Infinix i Tecno.

Jakie marki telefonów są najpotężniejsze na świecie? Jednym tchem możemy wymienić takich producentów jak Samsung, Apple, Huawei czy Xiaomi. Jest jednak taki rejon świata, gdzie królem jest ktoś całkowicie inny. To Afryka. Tam niepodzielnie włada Transsion. Co to za producent? To chiński właściciel takich marek jak Tecno, Infinix czy Itel. Są one dostępne też na rynku polskim, ale nie powtórzyły one tu afrykańskiego sukcesu.

Transsion królem Afryki. Samsung pikuje

Transsion zajmuje aż 50% afrykańskiego rynku smartfonów. Tutaj chiński koncern ewidentnie nie zamierza oddawać pola żadnemu rywalowi. Transsion od dawna stabilnie trzyma swoją pozycję. Na drugim miejscu jest Samsung, ale w tym przypadku to bardzo odległa pozycja. Samsung ma bowiem ledwie 18% tamtejszego rynku. Jeszcze 2,5 roku temu wszystko wyglądało dużo lepiej dla Koreańczyków i mieli około 35% rynkowego tortu. Samsung kolejny raz pokazuje, że na mniej zamożnych rynkach niespecjalnie umie konkurować z chińskimi konkurentami.

Brązowy medal należy się Xiaomi z ich 12%. Pozostałe dwa miejsca z pierwszej piątki zajmują Realme i Oppo. Chińskie marki należące do koncernu BBK Electronics mają odpowiednio 6% i 5% rynku. Nie wiadomo jednak czemu Canalys prezentując wyniki połączył marki Transsionu, marki Xiaomi (czyli też Poco i Redmi), ale nie zrobił tego z BBK Electronics.

