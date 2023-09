Orange się doigrał. Musi zwrócić klientom pieniądze

Klienci, którzy musieli płacić za kontakt z infolinią Orange lub nju mimo darmowych połączeń w pakiecie otrzymają zwrot kosztów. Podobna rekompensata należy się za wizyty techników. To skutek decyzji UOKiK.

Sprawa ciągnie się już od września 2022, gdy pomarańczowy operator trafił pod lupę UOKiK. Urząd badał cenniki Orange, chodziło o dwie opłaty.

Pierwsza z nich naliczana była za połączenia z infoliniami Orange i nju mobile, również gdy klient korzystał z oferty, w której ma w pakiecie darmowe rozmowy do sieci komórkowych i stacjonarnych. Co więcej, opłaty pobierane były nie tylko za faktyczny czas połączenia z konsultantem, ale również za czas oczekiwania na takie połączenie. Po wszczęciu sprawy przez UOKiK Orange wycofał się z tej opłaty w marcu 2023 r.

Druga wątpliwa opłata w wysokości 49 zł naliczana była za diagnozę technika podczas reklamacji uszkodzenia zgłaszanego przez klienta.

Dziś UOKiK poinformował o wydaniu decyzji, w której zakwestionował praktyki Orange Polska. Urząd przekonuje, że działania Orange Polska mogły być niezgodne z ustawą o prawach konsumenta. Przepis jasno wskazuje, że opłata za połączenie z numerem wskazanym do kontaktu w sprawie zawartej umowy nie może być wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z taryfą, z której korzysta klient. W przypadku oferty darmowych rozmów nie powinny być pobierane żadne opłaty.

Prezes UOKiK wydał decyzję, na mocy której Orange Polska musi zwrócić klientom poniesione koszty za połączenia z infolinią

Nałożone zobowiązanie dotyczy byłych i obecnych klientów w ofertach Orange i nju, którzy:

dzwonili na infolinię od 12 marca 2022 do 12 marca 2023 r.,

do 12 marca 2023 r., zawarli nową umowę lub zmienili jej warunki po 25 grudnia 2014 r .,

., w czasie kontaktu z infolinią mieli pakiet z nielimitowanymi rozmowami na telefony komórkowe,

na telefony komórkowe, nie złożyli reklamacji dotyczących kosztów połączenia z infolinią lub otrzymali negatywną odpowiedź.

Klienci Orange i nju, którym naliczono opłaty, będą mogli wybrać czy chcą otrzymać zwrot kosztów, czy jednorazowo darmowy pakiet danych – 30 GB dla dzwoniących na infolinię Orange i 9 GB – dla osób, które korzystały z usług nju.

Obecni klienci usług Orange i nju będą mogli wypełnić specjalny formularz dostępny przez 3 miesiące od daty jego publikacji na stronie internetowej Orange. Osoby, które nie wypełnią formularza, również otrzymają zwrot pieniędzy. Zapłacą mniej za rachunek (w ofertach postpaid) lub dostaną doładowanie konta (prepaid).

Osoby, które nie są już klientami usług Orange i nju mogą otrzymać zwrot opłat, ale będą musiały w tym celu wypełnić formularz na stronie operatora, na co będą miały 3 miesiące od publikacji przez operatora informacji o decyzji.

Zwrot opłat za diagnozę

UOKIK poinformował też, że Orange przestanie pobierać opłaty za usługę serwisową asysty technicznej polegającej na diagnozie uszkodzenia. Zwróci również pobrane opłaty w wysokości 49 zł lub jej wielokrotności.

Rekompensata będzie przysługiwała klientom, którzy od 7 czerwca 2022 r. do dnia zaprzestania pobierania opłaty zapłacili za diagnozę uszkodzenia. Jeśli ponieśli ten koszt więcej niż jeden raz, otrzymają wielokrotność 49 zł.

W tym przypadku również chodzi o klientów, którzy nie doczekali się pozytywnie rozpatrzonej reklamacji dotyczącej opłat za diagnostykę.

Jak wyjaśnia UOKiK, obecni i byli klienci Orange będą musieli skontaktować się z Orange poprzez czat lub bezpłatną infolinię. Zwrot 49 zł lub wielokrotność tej kwoty otrzymają na podane przez nich konto bankowe. Obecni klienci Orange, którzy nie skontaktują się z operatorem, również otrzymają rekompensatę. Orange pomniejszy ich płatności o 49 zł lub wielokrotność tej kwoty.

Inni operatorzy też znaleźli się na celowniku UOKiK

UOKiK sprawdził też praktyki pozostałych trzech największych operatorów dotyczące pobierania opłat za kontakt z infolinią. T-Mobile Polska oraz Polkomtel przeszyły pozytywnie weryfikację, a po uwagach urzędu dodatkowo poprawiły informacje dla klientów.

W przypadku P4 Play urząd wszczął postępowanie wyjaśniające, w trakcie którego operator zmienił praktyki na korzystne dla klientów. Po interwencji UOKiK, od 1 stycznia 2023 r. użytkownicy fioletowej sieci płaca za połączenie z infolinią jak za krajowe połączenie głosowe z numerem komórkowym w tej sieci zgodnie z ofertą. Jeśli klient ma bezpłatne połączenia do Play, to dotyczy to również połączenia z infolinią. Jeżeli jego oferta obejmuje pakiet minut, to połączenie zostanie z niego rozliczone. W sytuacji, gdy w połączenia do Play są płatne lub wykorzystany zostanie pakiet minut, to operator naliczy opłatę za połączenie z infolinią określoną w cenniku oferty, jednak nie wyższą niż dotychczasowa cena połączenia.

