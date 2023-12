Orange z nowymi łączami 400 Gb/s. W planach 800 Gb/s

Orange rozbudowuje swoją sieć szkieletową. Operator poinformował, że uruchomił już 15 łączy 400 Gb/s między największymi miastami w Polsce. Ujawnił też dalsze plany na przyszłość.

Orange uruchomił pierwsze łącze 400 Gb/s w marcu 2023 r. Od tego czasu operator rozbudowywał sieć szkieletową i dziś może już się pochwalić 15 łączami 400 Gb/s między największymi miastami w Polsce.

Nowe łącza 400 Gb/s Orange uruchomił na trasach pomiędzy Warszawą, Poznaniem, Szczecinem, Bydgoszczą, Łodzią, Katowicami i Krakowem. Obecnie przenoszą one ok. 40% ruchu w sieci szkieletowej. Obrazuje to mapka poniżej. Ciemnozielone linie to uruchomione łącza, jasnozielone to łącza, które mają być uruchomione jeszcze w 2023 i 2024 roku.

Na tym plany Orange się nie kończą. W przyszłym roku operator planuje kolejne uruchomienia – w sumie będzie miał ponad 40 łączy 400 Gb/s w sieci szkieletowej.

Operator ujawnił też, że już teraz prowadzone są także badania nad kolejną generacją – 800 Gb/s. Testy tego rozwiązania prowadzone są razem z firmą Infinera od 2021 roku. Docelowo ma być wdrażane wraz z dalszym rozwojem ruchu.

Sieć szkieletowa przygotowywana na 5G

Szybkie łącza pozwalają osiągnąć znacznie lepszą jakość usług sieciowych i wyższe prędkości transmisji danych. Korzyści odczują użytkownicy usług mobilnych, zwłaszcza korzystający z 5G, a także klienci FTTH czy usług biznesowych.

Sieć szkieletowa to główna autostrada całej sieci telekomunikacyjnej. Zależy od niej również działanie sieci mobilnej w tym 5G, co ma szczególne znaczenie w kontekście rozstrzygnięcia aukcji na pasmo C.

Łącza 400 Gb/s zapewniają wzrost przepustowości i wydajności. Łatwiej nimi zarządzać, a pojedynczy port 400 Gb/s zużywa mniej energii niż łączna moc zużywana przez cztery osobne porty 100 Gb/s. Technologia łączy 400 Gb/s jest efektywniejsza energetycznie niż jej poprzedniczka.

Operator ujawnił, że nieustannie mierzy się z ciągle rosnącym zapotrzebowaniem na transfer danych i przepływność, która w pomarańczowej sieci przekracza już 7 Tb/s. Coraz więcej użytkowników i w coraz większym stopniu korzysta ze sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i przechowuje dane w chmurze. Ruch generują też np. popularne serwisy streamingowe. Szkielet 400 Gb/s to odpowiedź na te sieciowe potrzeby.

Zobacz: Dzięki 5G sieć Orange jest efektywniejsza energetycznie

Zobacz: Orange uruchomił 5G w paśmie 3,4-3,8 GHz. Sieć wyraźnie przyspieszyła

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Orange

Źródło tekstu: Blog Orange Polska