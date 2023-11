Dzięki 5G sieć Orange jest efektywniejsza energetycznie

Orange Polska podejmuje wiele działań, by chronić środowisko i klimat. Jednym z takich działań jest wdrażenie technologii 5G do pomarańczowej sieci mobilnej, dzięki czemu staje się ona efektywniejsza energetycznie.

Fundamentem działalności Orange, podobnie jak innych telekomów, są usługi telekomunikacyjne oraz sieć, dzięki której one działają. Odpowiadają one za przeważającą większość zużycia energii elektrycznej przez pomarańczową spółkę i większość emisji dwutlenku węgla.

Od 2014 roku w Orange Polska funkcjonuje program Optymalizacji Energii (EOP), który obejmuje sieci operatora, budynki data center, salony oraz biura. W jego ramach Pomarańczowi zrealizowali ponad 270 inicjatyw, dzięki którym zaoszczędzili ponad 1,1 TWh energii i uniknęli emisji ponad 800 tys. ton CO 2 .

Zobacz: Orange sypie okazjami na Black Weeks. Można zyskać ponad 1200 zł

Zobacz: Orange zmuszony do ostrych zmian. Możesz wypowiedzieć umowę

Sieć 5G jest szybsza i efektywniejsza energetycznie

Pomarańczowy operator przypomina, że ogólna zasada brzmi: im nowsza generacja sieci mobilnej, tym wyższa jej efektywność energetyczna. Gdy porównamy 3G do 2G oraz 4G do 3G, uzyskamy około 10-krotną oszczędność energii przy przesłaniu 1 GB danych. Podobnie jest w przypadku 5G. Orange chce, aby do 2025 roku jego sieć zużywała co najmniej 7 razy mniej energii na 1 GB przesłany w technologii 5G niż w LTE, a do 2030 roku co najmniej 15 razy. To przełoży się również na niższe emisje CO 2 .

Dla sieci RAN działania skupione na zwiększeniu efektywności energetycznej prowadzimy pod hasłem „Zero Watt @ Zero Load”. Oznacza to korelację zużycia energii przez urządzenia infrastruktury mobilnej z ich rzeczywistym obciążeniem. Mówiąc obrazowo – są okresy, gdy cyklicznie obserwujemy znacznie mniejsze obciążenie sieci. Najlepszym przykładem jest noc, gdy większość z nas śpi. W takich okresach chcemy maksymalnie zmniejszyć zużycie energii urządzeń sieciowych. Realizujemy to między innymi przez „inteligentne” wyłączenia części zasobów – już teraz na niektórych stacjach bazowych wyłączamy w nocy LTE w paśmie pojemnościowym 2600 MHz. Ruch sieciowy obsługują wtedy pozostałe częstotliwości. Oprócz tego, w warunkach mniejszego obciążenia zmniejszamy ilość kanałów MIMO i wykorzystujemy sekundowe okresy przerw w transmisji danych, by wyłączać elementy nadajników.

– informuje Orange

Sieć 5G jest również elastyczniejsza niż poprzednie generacje. Dzięki temu Orange będzie mógł w coraz krótszych odcinkach czasu i częściej włączać lub wyłączać zasoby 5G w danym paśmie. Ma to się odbywać w sposób całkowicie niezauważalny dla użytkowników, przy niezmiennie wysokiej jakości usług.

Time Shifting, czyli zielony algorytm

Warte uwagi, w kontekście optymalizacji energii, są także urządzenia wspierające na stacjach bazowych. To różnego rodzaju systemy zasilania, chłodzenia i baterie. Te ostatnie stanowią system awaryjny. Gdyby zabrakło standardowego zasilania, baterie mają przejąć jego funkcje i umożliwić działanie sieci, aż do momentu usunięcia awarii.

Przez lata stosowane były głównie baterie kwasowo-ołowiowe. Teraz Orange wprowadza baterie litowo-jonowe (Li-ion). Są one lepsze, ponieważ nadają się do pracy cyklicznej, czyli codziennego ładowania i rozładowywania. Dzięki temu pomarańczowy operator może realizować tak zwany Time Shifting.

Przygotowany algorytm ustala indywidualnie dla każdej stacji bazowej harmonogram pracy. Bazując na tym algorytmie, Orange kupuje energię elektryczną w preferowanych godzinach i ładuje nią baterie, a następnie rozładowuje je na potrzeby pracy urządzeń sieciowych. Pozwala to nie tylko uzyskać niższe ceny stawek za energię, ale także kupować zieloną energię z odnawialnych źródeł.

Korzystanie z OZE to jeden z celów prowadzących Orange do osiągnięcia neutralności klimatycznej netto do 2040 roku.

– przypomina Orange

Baterie litowo-jonowe charakteryzują się większą odpornością na wysokie temperatury niż kwasowo-ołowiowe. Umożliwia to podniesienie dopuszczalnej temperatury w pomieszczeniach z bateriami Li-ion o 5 stopni. Dzięki temu Orange zużywa mniej energii do zasilania urządzeń chłodzących.

Zobacz: Aukcja 5G. W grudniu pierwsze wnioski o uruchomienie stacji bazowych

Zobacz: Orange uruchomił 5G w paśmie 3,4-3,8 GHz. Sieć wyraźnie przyspieszyła

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Orange