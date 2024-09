Technologia COE to przyszłość wyświetlaczy OLED

W obliczu gwałtownie rosnącego popytu konsumentów na składane smartfony z ekranami OLED, technologia Color Filter on Encapsulation (COE) ma przed sobą świetlaną przyszłość. Według najnowszych badań firmy Omdia, COE ma rosnąć w tempie 33% rocznie w latach 2024-2030. Przewiduje się, że do 2030 roku niemal 90% składanych smartfonów oraz prawie 20% z blisko miliardowego rynku smartfonów OLED będzie korzystać z tej technologii.

Według firmy Omdia, rozwiązanie Color Filter on Encapsulation będzie stopniowo zastępować polaryzatory kołowe jako metodę redukcji odbić światła i odblasków w smartfonach OLED. Chociaż technologia COE cechuje się wyższą refleksyjnością w porównaniu do polaryzatorów kołowych, znacznie zwiększa jasność panelu, co przekłada się na zmniejszenie zużycia energii oraz wydłużenie żywotności baterii. Dodatkowo, COE rozszerza gamę kolorów, a przez to – jak twierdzą niektórzy producenci – poprawia "czytelność" wyświetlaczy.

Co więcej, warstwa COE, będąc bezpośrednio nanoszona na panel, jest cieńsza i redukuje naprężenia w porównaniu do folii polaryzacyjnych laminowanych na wyświetlaczach. Te zalety sprawiają, że technologia ta jest szczególnie korzystna dla wyświetlaczy w składanych smartfonach.

Stosunkowo wysoki współczynnik odbicia COE można złagodzić, wykorzystując warstwę definicji czarnego piksela (PDL), a także projektowanie i optymalizację procesu pikseli, PDL, filtru kolorów (CF) oraz elektrod. Wraz z wprowadzeniem na rynek nowych czarnych materiałów PDL przez wiele firm, różnice między polaryzatorami kołowymi a COE maleją, co pozycjonuje COE jako preferowaną technologię dla składanych wyświetlaczy.

– skomentował Charles Annis, Omdia

Technologia COE wymaga znacznych nakładów kapitałowych na zakup sprzętu i przygotowanie obiektów do pokrywania i wzorcowania filtru kolorów. Mimo to, modelowanie kosztów przeprowadzone przez Omdia pokazuje, że różnica w kosztach produkcji dojrzałych paneli OLED z COE w porównaniu do OLED-ów z polaryzatorami kołowymi typu LC jest znikoma.

Wysokiej klasy smartfony często korzystają z polaryzatorów kołowych typu LC, ponieważ zapewniają one lepszą wydajność niż tradycyjne folie.

Przy minimalnych różnicach kosztowych, szybkość i zakres, w jakim COE zostanie zaadoptowane przez konwencjonalne smartfony OLED typu bar, będą prawdopodobnie zależeć od percepcji konsumentów dotyczących zalet i wad jakości obrazu w porównaniu do polaryzatorów kołowych.

– dodał Annis

