Od eSIM nie ma ucieczki. Zadba o to Apple

Choć eSIM w Polsce dość powoli zyskuje na popularności, na świecie w ciągu najbliższych lat to rozwiązanie zacznie zyskiwać na znaczeniu. W dużej mierze będzie to zasługą Apple’a, który wprowadzi iPhone’y bez tradycyjnych SIM do Europy – przewiduje Juniper Research.

Firma Juniper Research przedstawiła nowy raport dotyczący rynku eSIM, czyli elektronicznych, wirtualnych kart SIM, które nie wymagają fizycznego nośnika. Analitycy obliczyli, że wartość światowego rynku eSIM wzrośnie z 4,7 miliardów USD w 2023 r. do 16,3 mld USD do 2027 r.

Imponujący wzrost o 249% będzie efektem wchodzeniem na rynek coraz większej liczby telefonów obsługujących eSIM. Duży w tym udział ma i będzie mieć Apple, które wprowadziło w Stanach Zjednoczonych iPhone’y 14 tylko z obsługą eSIM.

Według Juniper Research Apple rozszerzy wdrażanie urządzeń obsługujących wyłącznie eSIM w Europie już w 2023 r. Analitycy oceniają, że technologia eSIM będzie kluczowym rozwiązaniem usprawniającym czasochłonne zawieranie umów roamingowych na rozdrobnionym europejskim rynku telekomunikacyjnym.

Badacze przewiduję, że całkowita liczba smartfonów eSIM wzrośnie z 986 milionów w 2023 r. do 3,5 miliarda do 2027 r., a producenci tacy jak Google i Samsung wprowadzą na rynek telefony z Androidem obsługujące tylko eSIM, by skutecznie konkurować z Apple.

Pomimo obaw telekomów dotyczących niekorzystnego wpływu eSIM na istniejące modele biznesowe, rosnące wsparcie ze strony producentów smartfonów będzie wywierać dodatkową presję na operatorów. Dostawcy usług będą musieli wspierać łączność eSIM, by uniknąć utraty abonentów wraz ze wzrostem świadomości technologicznej

– ocenia autorka badań, Scarlett Woodford.

Podobne wnioski dotyczące znaczenia Apple dla eSIM wysnuła w swoim grudniowym raporcie firma analityczna Omdia.

Wiele będzie zależeć od Chin, boom napędzą Indie

Istotne dla popularyzacji eSIM będzie sytuacja w Chinach, czyli kraju, który jest największym producentem smartfonów na świecie. Co jednak ciekawe, obecne przepisy uniemożliwiają chińskim producentom sprzedaż na ich rodzimym rynku telefonów z eSIM, co ogranicza inwestycje i innowacje.

Według obliczeń Juniper Research, jeżeli w Chinach przepisy się zmienią, całkowita liczba smartfonów z eSIM w tym kraju wzrośnie ze 103 milionów w 2023 r. do 385 milionów w 2027 r. Analitycy wzywają jednocześnie producentów i organizacje branżowe, by podjęły współpracę z rządem Chin, by wprowadził nowe regulacje.

Analitycy przewidują jednak, że do 2027 roku największym motorem napędowym dla eSIM będą Indie. Za cztery lata na tamtejszym rynku w użyciu znajdzie się 14% urządzeń z eSIM. Wraz z Chinami (11%) kraj ten stworzy 25% rynku eSIM. W przypadku USA będzie to 10%.

Ankieta Czy eSIM może kiedyś zastąpić tradycyjne karty SIM? Tak, w przyszłości telefony powinny mieć tylko eSIM Tak, ale wciąż powinna być opcjonalna możliwość użycia tradycyjnego SIM-a Nie, eSIM to rozwiązanie, które się nie przyjmie Trudno powiedzieć

Zobacz: eSIM w Orange zdobywa coraz większą popularność. Wielu ma ją w zegarku

Zobacz: Koniec świata! Play w końcu ma eSIM

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Juniper Research

Źródło tekstu: Juniper Research