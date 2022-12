Telefony Dual SIM podbiły rynek, eSIM wciąż niezbyt popularny

Coraz więcej telefonów na rynku ma dwa gniazda SIM, co powoduje też, że coraz mniej użytkowników nosi ze sobą drugi telefon. Rośnie też dostępność modeli z eSIM, jednak mało kto z tego korzysta.

Jeszcze kilka lat temu telefony z pojedynczym gniazdem SIM zdecydowanie dominowały na rynku i takie najchętniej sprzedawali też operatorzy. Pojedynczych SIM-ów długo trzymali się wielcy producenci, jak Samsung, a Dual SIM-y najczęściej pojawiały się w niszowych modelach z Chin. Dziś to już przeszłość i niewykluczone, że standard Dual SIM całkowicie podbije rynek.

Analitycy z firmy Omdia przyjrzeli się globalnym statystykom dotyczącym wykorzystania telefonów i kart SIM. Pięć lat temu, we wrześniu 2017 r., aż 75% telefonów na całym świecie miało pojedyncze gniazdo SIM, natomiast Dual SIM-ów było 25%.

Pięć lat później, we wrześniu 2022 r., sytuacja diametralnie się zmieniał. Aż 83% telefonów ma dwa gniazda SIM, natomiast pojedyncze gniazdo znajdziemy tylko w 15% telefonów. A co z brakującymi 2%? Te należą do telefonów wyposażonych w aż trzy gniazda SIM.

Jak zauważa Omdia, popularność Dual SIM-ów sprawiła, że zanika powszechny kilka lat temu zwyczaj noszenia drugiego telefonu służbowego. Jednocześnie wpłynęło to na zmniejszenie się ogólnego popytu na telefony i liczby urządzeń przypadających na jednego użytkownika. W sumie jest to więc korzystne dla środowiska, zmniejsza się ilość elektrośmieci. Z punktu widzenia producentów wprowadzanie modeli Dual SIM wydaje się jednak mniej opłacalne.

Według firmy Omdia wśród producentów można zaobserwować prawdziwy boom na wykorzystanie technologii eSIM. Analitycy podają, że telefony z wirtualnymi kartami SIM stanowią już jedną trzecią rynku. Pierwsze takie telefony pojawiły się w 2018 roku, a od tego czasu wielu producentów wprowadza je bez większego rozgłosu. Standard eSIM znajdziemy w kilku modelach iPhone’ów, Pixeli, w Galaxy Note 20 i Galaxy S20 oraz późniejszych modelach, a także w takich urządzeniach, jak Oppo Find X3 Pro, Oppo X5 i X5 Pro, Xiaomi 12T Pro czy Honor Magic 4 Pro. Obecność eSIM w tych telefonach może się jednak różnić w zależności od rynku – i na przykład w Chinach sprzedawane są iPhone’y bez eSIM.

Rynkowa dostępność telefonów z wirtualną karta SIM nie ma jednak żadnego przełożenia na faktyczne wykorzystanie eSIM przez użytkowników. Wskaźnik penetracji tego standardu to w skali świata zaledwie 1%. Wynika to przede wszystkim z tego, że operatorzy wciąż trzymają się fizycznych kart SIM, za to rzadko proponują oferty z eSIM. Nawet gdy jest możliwość skorzystania z tego rozwiązania, klient i tak musi mieć na start tradycyjną kartę SIM, a wirtualną może wyrobić dodatkowo. Z tego też powodu wśród konsumentów jest niewielka świadomość istnienia i możliwości eSIM.

Mimo tego Omdia przewiduje, że przed eSIM wciąż jest wielka przyszłość i jako przykład podaje trend zapoczątkowany prze amerykańskie wersje iPhone’ów 14, które mają tylko eSIM, za to pozbawione są fizycznych gniazd SIM. Analitycy przewidują, że Apple będzie starało się przejść na eSIM w przyszłych generacjach telefonów.

Wśród wszystkich telefonów 97% to urządzenia z gniazdami nano SIM, gdy 3% używa jeszcze starego rozmiaru micro i mini.

