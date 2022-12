Karta SIM może odejść. Rewolucja w znanym komunikatorze

Telegram dostaje ważną aktualizację. Przynosi ona możliwość rejestracji bez karty SIM oraz inne nowości dotyczące prywatności użytkowników i nie tylko.

Rejestracja bez karty SIM

Do tej pory rejestracja w Telegramie wymagała podania swojego numeru telefonu i potwierdzenia go odpowiednim kodem. Numer ten nie był widoczny dla nieznajomych. Użytkownik aplikacji sam decydował, kto go zobaczy i czy można ich znaleźć w Telegramie na podstawie numeru telefonu.

Teraz się to wszystko zmienia. Telegram pozwala mieć konto w serwisie bez karty SIM. Logowanie do aplikacji następuje za pomocą anonimowych numerów opartych na blockchain, dostępnych na platformie Fragment.

Automatyczne usuwanie czatów

Jedną z funkcji w aplikacji Telegram są samozniszczalne wiadomości. Użytkownicy mogą usuwać u obu stron dowolne wiadomości, które wysyłają lub otrzymują, bez pozostawiania śladu. Da się też ustawić zegar do automatycznego wyczyszczenia czatu po pewnym czasie.

Nowa funkcja w Telegramie to możliwość ustawienia globalnego zegara automatycznego usuwania. W ten sposób po określonym czasie będą usuwane wiadomości ze wszystkich nowych czatów.

Powyższa nowość nie będzie miała wpływu na istniejące czaty, ale można łatwo rozszerzyć ustawienia automatycznego usuwania na dowolne z nich z nowego menu w Ustawienia » Prywatność i bezpieczeństwo » Auto-usuwanie wiadomości.

Telegram ułatwił też konfigurację automatycznego usuwania wiadomości w małych prywatnych grupach. Licznik czasu może być teraz włączony przez każdego członka, który ma uprawnienia do zmiany nazwy i zdjęcia grupy.

Tematy 2.0

Poprzednia aktualizacja aplikacji Telegram dała administratorom dużych grup możliwość organizowania dyskusji w tematy, łącząc klasyczne fora internetowe z najnowszą technologią przesyłania wiadomości. Teraz tematy są teraz dostępne dla grup liczących 100 członków lub więcej. Grupy z tematami otwierają się w trybie dwukolumnowym, dzięki czemu dostęp do innych czatów jest równie szybki, jak wcześniej. Aby przejść do najnowszego tematu bezpośrednio z listy czatów, wystarczy dotknąć nowy przycisk w podglądzie.

Grupy mają teraz domyślny temat o nazwie Ogólny, w którym przechowywane są komunikaty serwisowe grupy i historia wiadomości sprzed włączenia tematów. Ten temat jest dostępny dla wszystkich członków grupy, dzięki czemu mogą oni wyszukiwać starsze wiadomości. Administratorzy mogą zmienić nazwę tego tematu lub ukryć go na głównej liście.

Aby szybko wyświetlić wszystkie najnowsze wiadomości naraz, można przełączyć się do trybu „Pokaż jako wiadomości”. Każda wiadomość w tym trybie ma teraz przycisk pokazujący, gdzie została opublikowana i można go dotknąć, aby przejść bezpośrednio do tego tematu.

Aby ułatwić poruszanie się po liście tematów, liczniki nieprzeczytanych wiadomości dla tematów, które już zostały odwiedzone, będą miały wyraźny kolor akcentu, a te, których użytkownik nigdy nie otwierał, będą miały jaśniejszy kolor.

Dla fanów struktury i porządku grupy mogą teraz mieć do 5 przypiętych tematów, a każdy temat obsługuje nieograniczoną liczbę przypiętych wiadomości. Twórcy grup mogą włączać tematy w ustawieniach grupy i kontrolować w Uprawnieniach, kto może tworzyć i zarządzać tematami.

Agresywny antyspam

Administratorzy grup liczących ponad 200 członków mogą uwolnić pełną proaktywną moc własnych algorytmów Telegrama, włączając nowy tryb agresywny dla automatycznych filtrów spamu. Mogą oni zgłaszać wszelkie fałszywe alarmy bezpośrednio z karty Ostatnie zdarzenia.

Tymczasowe kody QR

Użytkownicy Telegrama, którzy mają publiczną nazwę użytkownika, mogą generować kody QR, aby szybko łączyć się z ludźmi w pobliżu. Teraz można wygenerować tymczasowy kod QR, jeśli użytkownik nie ma nazwy użytkownika i ukrywa swój numer telefonu przed wszystkimi. Zeskanowanie kodu pozwoli innym natychmiast dodać tę osobę jako kontakt bez znajomości numeru telefonu.

Inne nowości

Użytkownicy Telegrama na iOS mogą korzystać z funkcji wyszukiwania emoji, która była już dostępna na Androidzie, używając słów kluczowych w wielu językach.

Strona wykorzystania pamięci podręcznej została przeprojektowana na Androidzie w sposób, który użytkownicy iOS uznają za znajomy. Pokazuje ona teraz, ile miejsca zajmuje każdy czat na urządzeniu.

Multimedia poszczególnych czatów są filtrowane według typu pliku (zdjęcia, filmy, muzyka i pliki) i mogą być teraz usunięte z pamięci podręcznej.

Programiści Androida dodali obsługę otwierania Lokalizacji na żywo w aplikacjach map innych firm oraz poprawili wygląd podczas ładowania elementów, takich jak wiadomości na czatach, zdjęcia profilowe i lokalizacje na żywo.

Artyści Telegrama przygotowali 10 kolejnych niestandardowych pakietów emoji.

Kolejna aktualizacja Telegrama oznacza nowe interaktywne emoji.

Telegram zapowiedział, że w tym roku może się pojawić jeszcze jedna aktualizacja aplikacji.

