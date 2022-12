Tłumacz Google z nowością. Dopali ci aparat

Aplikacja Translator Google w najnowszej aktualizacji otrzymała ciekawą nowość, dzięki której tłumaczenie tekstów z poziomu smartfona będzie jeszcze łatwiejsze.

Translator Google to bez wątpienia jedno z najpopularniejszych narzędzi do tłumaczenia tekstów. Usługa dostępna jest zarówno w przeglądarce (w wersji webowej), jak i w formie aplikacji mobilnych na Androida oraz iOS. Usprawnienia doczekała się appka, dzięki czemu tłumaczenie tekstów będzie dla użytkowników smartfonów jeszcze łatwiejsze.

Nowość w Google Translate

Google poinformował o ważnej zmianie, która wkrótce zostanie wprowadzona w aplikacji Translator Google. Appka w wersji na Androida oraz iOS otrzyma nową wersję aparatu. Standardowa wersja zostanie zastąpiona przez rozwijane od lat Google Lens.

Dzięki temu łatwiejsze będzie tłumaczenie tekstów za pomocą kamery telefonu. Aplikacja będzie w stanie zastąpić oryginalny tekst bezpośrednio na rejestrowanym obrazie i to zachowując oryginalny styl oraz kolory (wcześniej tło było zastępowane przez podobny kolor).

Może to być przydatne np. na wakacjach, gdzie nie do końca rozumiemy znaczenie niektórych napisów. Wystarczy wyjąć smartfona, uruchomić aplikację i skierować aparat na tekst, który chcemy przetłumaczyć. Po chwili zobaczymy go w naszym ojczystym języku.

Zobacz: Google Chrome. Ten nowy trik musisz poznać

Zobacz: Google zmienia wyszukiwanie. Przygotuj się

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Google, BigTunaOnline / Shutterstock.com

Źródło tekstu: 9to5Google