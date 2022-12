Google zmienia wyszukiwanie. Mały detal, a robi różnicę

Google wprowadza dzisiaj ważną zmianę dla użytkowników internetu na komputerach. Nowa funkcja, wzięta bezpośrednio ze smartfonów, zmieni stronę z wynikami wyszukiwania.

O zmianie Google poinformował na swoim oficjalnym profilu na Twitterze. Od teraz strona z wynikami wyszukiwania na komputerach będzie działać podobnie, jak na telefonach.

Oznacza to koniec tradycyjnej paginacji. Zamiast tego kolejne wyniki, po zjechaniu na sam dół witryny, będą się automatycznie ładować bez konieczności klikania kolejne strony.

Starting today, we’re bringing continuous scrolling to desktop in English in the U.S. so you can continue to see more search results easily. When you reach the bottom of a search results page, you'll now be able to see up to six pages of results. pic.twitter.com/xIuVP24FFm