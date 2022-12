Google testuje nową funkcję w Zdjęciach. Przyda się każdemu

Google testuje nową funkcję w Zdjęciach. Ma ona pomóc w wyszukiwaniu ludzi na podstawie zdjęć ich twarzy.

Gdy otworzymy dowolne zdjęcie w aplikacji Zdjęcia Google, na dole zobaczymy między innymi ikonę Obiektywu Google. Wybierając tę opcję możemy zrobić wiele dodatkowych rzeczy, na przykład przetłumaczyć tekst na zdjęciu czy wyszukać w Internecie podobne obrazy.

Niektórzy użytkownicy aplikacji Zdjęcia znaleźli w tym samym miejscu nową ikonę, która pojawiła się, gdy otwarte zdjęcie zawierało jakąś twarz. Nowa funkcja pozwala odnaleźć inne zdjęcia zawierające tę samą twarz. Nie zastępuje ona jednak Obiektywu Google, jak na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać. Tak jak poprzednio, można dotknąć innych obiektów i części obrazu, aby sprawdzić, czy Obiektyw Google może dostarczyć dodatkowe informacje na ich podstawie.

Obecnie nowa funkcja Zdjęć jest ograniczona do wybranych użytkowników tej aplikacji. Oznacza to, że Google ją testuje, a to może (choć oczywiście nie musi) oznaczać, że wkrótce wyszukiwanie na podstawie twarzy trafi do wszystkich.

Źródło zdjęć: rafapress / Shutterstock.com, Telepolis.pl, Android Police

Źródło tekstu: Android Police