Nexera: światłowód w blisko 700 tys. gospodarstw domowych

Nexera, hurtowy operator sieci światłowodowej, podsumowała rok 2023. W ciągu dwunastu miesięcy zasięg szerokopasmowego internetu znacznie się zwiększył i zbliża się już do 700 tys. gospodarstw domowych.

Pod koniec 2023 roku w zasięgu światłowodu Nexery znalazło się 680 tysięcy gospodarstw domowych w niemal 5 tys. miejscowości w Polsce. W ciągu roku przybyło 180 tys. adresów z dostępem do szybkiej sieci.

Na koniec 2023 r. sieć Nexery obejmowała zasięgiem domy i mieszkania w województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, świętokrzyskim, łódzkim oraz śląskim. Dodatkowo, dzięki działonom operatora, Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) dotarła dotychczas do szkół w blisko 1,9 tys. lokalizacji, zapewniając im dostęp do szybkiego i stabilnego internetu.

Nexera podaje, że w ubiegłym roku mocno wzrosła liczba internautów, którzy na co dzień korzystają z jej infrastruktury światłowodowej – jest ich już 186 tysięcy. Przybyło także operatorów detalicznych świadczących usługi na szerokopasmowej sieci dostawcy – ich liczba wzrosła z 54 do 63. W sumie wspólnie z partnerami detalicznymi Nexera dostarcza szybki internet i telewizję światłowodową do 250 tys. gospodarstw domowych.

Stale rośnie prędkość, z jaką internauci w sieci Nexery łączą się z internetem. W 2023 roku sieć przyspieszyła średnio z 416 do 440 Mbps.

Jak wylicza Nexera, na przestrzeni sześciu lat operator wybudował sieci o łącznej wartości 2 mld złotych.

Nexera: priorytetem zwiększenie liczby użytkowników sieci

W najbliższych miesiącach Nexera planuje dalsze inwestycje. W 2024 roku operator chce wciąż rozszerzać zasięg sieci, ale priorytetem będzie zwiększenie liczby jej użytkowników.

Nexera zakłada także stały wzrost prędkości internetu na swojej infrastrukturze. Usługi uruchomione w ostatnim kwartale 2023 roku miały średnią prędkość downloadu 475 Mbps, czyli o 35 Mbps więcej niż w przypadku średniej całorocznej.

Hurtowy operator nadal uważnie przygląda się rynkowi infrastruktury światłowodowej, na którym wciąż postępuje konsolidacja małych podmiotów. W 2023 r. Nexera przeprowadziła trzy transakcje, dzięki którym przejęła spółki AnetConnect, Grupa Alfa oraz Citynet (druga faza przejęcia). Pozwoliło to zwiększyć zasięg sieci Nexery o ponad 77 tysięcy gospodarstw domowych.

Do tej pory Nexera kupiła infrastrukturę od dziesięciu lokalnych i regionalnych ISP: Alfanet, Alfaszybkinet, AnetConnect, Citynet, Fan-Tex, IT Partners Telco, Symetra, Telcent oraz Uninet, działających na terenie województw świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego oraz śląskiego. Łączny zasięg nabytych przez hurtownika sieci to blisko 140 tys. gospodarstw domowych.

Źródło zdjęć: Nexera