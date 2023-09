Nexera powiększa zasięg światłowodu. Kupiła nową infrastrukturę

Nexera zakupiła kolejny fragment infrastruktury światłowodowej Citynetu działającej w województwie łódzkim. Pozyskana sieć obejmuje 16 tys. gospodarstw domowych zlokalizowanych głównie w powiecie zgierskim.

Umowa zawarta 31 sierpnia 2023 roku jest kolejnym tego rodzaju porozumieniem hurtowego dostawcy światłowodu. Dzięki tej transakcji Nexera powiększyła zasięg swojej sieci w województwie łódzkim. To już druga umowa z Citynetem. W styczniu 2023 r. operator pozyskał sieć obejmującą 20 tys. gospodarstw domowych w powiatach brzezińskim i łódzkim.

W najbliższym czasie obie firmy skupią się na integracji pozyskanej sieci Citynetu z dotychczasowym zakresem światłowodu Nexery, co umożliwi korzystanie z niej przez wszystkich zainteresowanych dostawców internetu i telewizji. W okresie integracji właściciel przejmowanej infrastruktury nadal będzie świadczyć swoje usługi mieszkańcom oraz będzie odpowiadał za utrzymanie i rozbudowę sieci.

Do tej pory Nexera kupiła infrastrukturę od następujących lokalnych i regionalnych ISP: Alfanet, Alfaszybkinet, AnetConnect, Citynet, Fan-Tex, IT Partners, Telco, Symetra, Telcent oraz Uninet, działających na terenie województw świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego oraz śląskiego. Łączny zasięg nabytych przez hurtownika sieci to blisko 140 tys. adresów.

Nexera buduje sieć światłowodową w kilkunastu obszarach centralnej i północno-wschodniej Polski. Docelowo w jej zasięgu znajdzie się ponad 1 mln gospodarstw domowych oraz prawie 3 tys. szkół. Mieszkańcy tych terenów mają możliwość dostępu do szybkiego internetu o przepustowości co najmniej 300 Mb/s. Inwestycje realizowane są w ramach programu POPC.

Na koniec drugiego kwartału 2023 roku w zasięgu sieci Nexery znaleźli się mieszkańcy ponad 600 tys. gospodarstw domowych, zlokalizowanych w ponad 4 tys. miejscowości.

Zobacz: Nexera rozszerza zasięg światłowodu. Przejmuje sieć Alfanet

Zobacz: Światłowód spółki Play zwiększył się o ponad 17 tys. gospodarstw domowych

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Nexera