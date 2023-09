Światłowód spółki Play zwiększył się o ponad 17 tys. gospodarstw domowych

W sierpniu w zasięgu sieci optycznej Polskiego Światłowodu Otwartego, spółki stworzonej i należącej w połowie do Play, zwiększył się o ponad 17 tys. gospodarstw domowych.

Polski Światłowód Otwarty (PŚO) nieprzerwanie realizuje swoje cele stworzenia największego w Polsce zasięgu szerokopasmowego internetu dostępnego w ofercie hurtowej, W sierpniu 203 r. w zasięgu operator znalazło się 10 083 nowych gospodarstw domowych z 29 miejscowości.

Najwięcej nowych adresów zostało dodanych w Warszawie (2043), we Wrocławiu (1655) i w Krakowie (885).

Operator przeprowadził również modernizację sieci HFC do standardu FTTH w 7021 gospodarstwach domowych. Tym samym Polski Światłowód Otwarty zwiększył zasięg swojej sieci światłowodowej o ponad 17 tys. gospodarstw domowych.

Nowa sieć została wybudowana w następujących miejscowościach:

Bydgoszcz

Chorzów

Częstochowa

Gdańsk

Gdynia

Gliwice

Grodzisk Mazowiecki

Katowice

Kielce

Kołobrzeg

Kowale

Kraków

Łódź

Mińsk Mazowiecki

Nowa Sól

Opole

Pogórze

Pruszków

Radom

Rumia

Sopot

Starogard Gdański

Szczecin

Warszawa

Wiślinka

Wołomin

Wrocław

Ząbki

Zielona Góra

Polski Światłowód Otwarty to największy operator wyłącznie hurtowy oferujący wszystkim operatorom detalicznym otwarty dostęp do sieci szerokopasmowej w Polsce. W momencie startu objął zasięgiem 3,7 mln gospodarstw domowych. Do 2028 roku planuje wybudować 2 mln nowych linii, by docelowo swoim zasięgiem objąć ponad 6 mln gospodarstw domowych.

Proces rozbudowy i modernizacji sieci realizowany jest w technologii w standardzie XGS-PON. Dzięki niej operatorzy korzystający z sieci PŚO będą mogli oferować sprzedaż usług internetowych FTTH o prędkości do 5 Gbit/s.

Udziałowcami Polskiego Światłowodu Otwartego są po połowie Grupa Play oraz spółka Plug Finco Sàrl wchodząca w skład Grupy InfraVia Capital Partners, specjalizującej się w inwestycjach infrastrukturalnych i technologicznych.

