Nexera przejęła światłowody od kolejnej spółki

Hurtowy operator Nexera zakupił infrastrukturę światłowodową od firmy Citynet, działającej w województwie łódzkim. Sieć obejmuje 20 tys. gospodarstw domowych w powiatach brzezińskim i łódzkim. To dotychczas największa transakcja zawarta przez Nexerę.

Umowę podpisano 20 grudnia ubiegłego roku i jest to już szósty zakup sieci przez hurtowego operatora. Dzięki tej transakcji Nexera nie tylko powiększyła zasięg sieci światłowodowej, ale także zyskała partnera w regionie. Citynet zbudował markę wśród mieszkańców Brzezin i okolic. Jest to największa jak dotąd transakcja zakupu infrastruktury światłowodowej zawarta przez Nexerę. Przedmiotu transakcji nie stanowiła należąca również do Citynetu sieć w powiecie zgierskim, wybudowana przy wsparciu środków unijnych i będąca w okresie trwałości projektu.

Nexera zapowiada, że w najbliższym czasie wspólnie z Citynet zajmie się integracją pozyskanej sieci, co umożliwi jej udostępnienie w modelu hurtowym wszystkim zainteresowanym operatorom detalicznym. W okresie integracji Citynet nadal będzie świadczyć usługi telekomunikacyjne mieszkańcom. Będzie też odpowiadał za utrzymanie oraz rozbudowę sieci dla Nexery.

Podpisane umowy, oprócz zakupu sieci i współpracy w zakresie jej dalszego utrzymywania, objęły również zobowiązania dotyczące dalszego rozwoju sieci światłowodowych. W ich ramach Citynet rozbuduje sieć Nexery o kolejne 10 tys. gospodarstw domowych.

Do tej pory Nexera zakupiła infrastrukturę od pięciu lokalnych ISP (Telcent, Uninet, Symetra, IT Partners Telco i Fan-Tex), działających na terenie województw świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Łączny zasięg nabytych przez hurtownika sieci obejmuje 61 100 gospodarstw.

