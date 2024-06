Rząd chce podnieść kompetencje cyfrowe Polaków. Wyda na to 400 mln zł

W Polsce zaledwie 44% mieszkańców wykazuje przynajmniej elementarne zdolności w obszarze technologii cyfrowych. Plasuje nas to w dolnych rejonach rankingu państw Unii Europejskiej. W obliczu dynamicznie postępującej rewolucji technologicznej oraz rosnącej ilości dostępnych usług internetowych, niedostatek tych umiejętności przekształca się w istotną barierę. Aby poradzić sobie z tym problemem, Ministerstwo Cyfryzacji oraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa zapowiedziały uruchomienie pięciu konkursów na wsparcie finansowe kursów, które mają na celu zwiększenie poziomu umiejętności cyfrowych wśród obywateli naszego kraju. Te programy, finansowane częściowo z funduszy Krajowego Planu Odbudowy, mają zaoferować łącznie prawie 400 milionów złotych.

W dzisiejszych czasach umiejętności cyfrowe są nieodzowne. Bez względu na to, czy jesteśmy nauczycielami, urzędnikami, czy obywatelami korzystającymi z usług internetowych, musimy umieć sprawnie i bezpiecznie poruszać się w świecie technologii. Chcemy, aby każdy miał równy dostęp do wiedzy i umiejętności, które umożliwiają pełne uczestnictwo w nowoczesnym społeczeństwie. Inwestycje w technologię to inwestycje w przyszłość naszego kraju.

– powiedział Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji

Każdy z programów został tak przygotowany, aby odpowiadać na specyficzne potrzeby edukacyjne i umiejętnościowe różnych grup odbiorców. Nabór trwa od 28 czerwca do 14 sierpnia 2024 roku.

Obecnie coraz więcej aspektów życia codziennego, od bankowości, przez zakupy, aż po załatwianie spraw urzędowych, przenosi się do sfery online. Niedostateczna znajomość technologii cyfrowych może prowadzić do wykluczenia z tych podstawowych obszarów, co ma poważne konsekwencje dla Polaków. Brak odpowiednich kompetencji cyfrowych ogranicza nie tylko zdolność Polaków do efektywnego korzystania z nowoczesnych narzędzi i usług, ale również wpływa na ich konkurencyjność na rynku pracy.