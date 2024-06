Orange kontra Ministerstwo Cyfryzacji. Poszło o znaną usługę

Orange ma w swojej ofercie usługę o nazwie CyberTarcza, dla której Pomarańczowi nawet zarejestrowali odpowiedni znak towarowy. Minister cyfryzacji ma to gdzieś, tłumacząc się brakiem zgody na zawłaszczenie języka polskiego przez zagraniczne korporacje.

Jak możemy przeczytać na stronie cert.orange.pl:

CyberTarcza to bezpłatny mechanizm zabezpieczający każdego klienta usług do internetu, oferowanych przez Orange Polska. Składają się na nią wykrywanie zagrożeń w sieci Orange, zabezpieczanie przed nimi oraz przekazywanie informacji zagrożonym abonentom.

Orange Polska, który świadczy tę usługę, zarejestrował nazwę "CyberTarcza" jako znak towarowy. Oznacza to, że ten zlepek słów podlega ochronie prawnej i nie można go używać do woli, w szczególności w innym kontekście niż usługa Pomarańczowych.

Okazuje się jednak, że z tej sytuacji nic sobie nie robi Ministerstwo Cyfryzacji oraz jego szef, wicepremier Krzysztof Gawkowski. Tan, podczas odbywającej się 19 czerwca tego roku w Krakowie konferencji Cyberdefence, używał nazwy CyberTarcza przy okazji zapowiedzi udzielenia przez rząd wsparcia dla bezpieczeństwa. Sama idea jest jak najbardziej słuszna, ale wykorzystanie przy tym zastrzeżonej przez prywatnego przedsiębiorcę nazwy – raczej nie. Rozumie to również pomarańczowy operator, który skierował do resortu cyfryzacji pismo w tej sprawie. Oto jego pełna treść:

Nie będą obcy zawłaszczać języka polskiego

Treść listu została opublikowana w serwisie X przez Krzysztofa Gawkowskiego. Minister cyfryzacji dołączył też komentarz, w którym napisał o braku zgody na zawłaszczanie języka polskiego przez wielkie zagraniczne korporacje. Taka interpretacja zaskoczyła Pomarańczowych oraz ich rzecznika, Wojtka Jabczyńskiego. Orange Polska cieszy się jednak z powodu zaproszenia do współpracy, co było intencją pisma wysłanego przez operatora do rządu.

Jesteśmy zaskoczeni taką interpretacją sytuacji. Cieszymy się jednak na zaproszenie do współpracy. Intencją naszego pisma było właśnie szukanie porozumienia i w takiej intencji je wysłaliśmy. https://t.co/fEhLqKi1io — Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) June 25, 2024

Sami jesteśmy ciekawi, jak to się dalej potoczy. A tymczasem zapraszamy Cię do oddania swojego głosu w naszej ankiecie dotyczącej "zawłaszczania języka przez wielkie międzynarodowe korporacje".

Zobacz: Orange: miesiąc usług bez limitu za 15 zł

Zobacz: Rząd prześwietli smartfony Polaków. Mamy stanowisko MSWiA

Ankieta Czy zarejestrowanie nazwy CyberTarcza przez Orange Polska jest według Ciebie przejawem zawłaszczania języka polskiego przez wielkie międzynarodowe korporacje? Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Nie wiem / nie mam zdania

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Anna Rymsza / Telepolis.pl, Orange

Źródło tekstu: Orange, X.com