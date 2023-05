Linie lotnicze z gigantycznym problemem. Chodzi o smartfony

Zapalające się, dymiące, a nawet wybuchające baterie są coraz bardziej powszechnym zjawiskiem. Zauważają to również linie lotnicze, które w ostatnich latach notują coraz więcej incydentów z akumulatorami litowo-jonowymi.

Z elektroniki korzystamy na co dzień, lecz nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo może być ona niebezpieczna dla naszego zdrowia lub nawet życia. Chodzi tu szczególnie o urządzenia codziennego użytku, jak smartfony, laptopy, czy tablety, które jesteśmy w stanie zabrać ze sobą wszędzie. Każde z wymienionych typów urządzeń zaopatrzone jest w baterię, która przy nieprawidłowym użytkowaniu lub ze względu na wadę fabryczną może się zapalić, lub nawet eksplodować. Niestety, jest to coraz częstsze zjawisko.

Incydenty z bateriami coraz częstsze w samolotach

O ile w przypadku codziennego użytkowania można zauważyć, że jest coś nie tak z urządzeniem, gdy np. smartfon nadmiernie się przegrzewa i mamy czas na reakcję, tak sytuacja nieco się komplikuje, gdy znajdujemy się kilka kilometrów nad ziemią. Niestety, jak wskazują statystyki FAA (Federalna Administracja Lotnictwa), w samolotach latających nad Stanami Zjednoczonymi coraz częściej dochodzi do incydentów z udziałem baterii litowo-jonowych.

Przynajmniej raz w tygodniu na pokładzie samolotu dochodzi do samospalenia, dymienia, eksplozji lub innych problemów z bateriami. W latach 2013-2022 według statystyk FAA doszło do co najmniej 9135 takich incydentów, nie wliczając w to usterek podczas wyładowania i załadowania samolotu. Co więcej, w ciągu ostatnich pięciu lat, wypadki zdarzają się o 42% częściej niż wcześniej.

Jest to o tyle poważny problem, że coraz więcej linii lotniczych zaopatruje się w specjalne torby termoizolacyjne, w których można szczelnie zamknąć zapalające się urządzenie. Nie jest to rozwiązanie idealne, gdyż nie gasi pożaru, lecz na pewno opóźnia reakcje zachodzące w spalającej się baterii, a także ogranicza wydobywanie się dymu.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: FAA, CBS News