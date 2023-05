Który operator ma najszybszy internet? W kwietniu było małe zaskoczenie

Jak co miesiąc, twórcy aplikacji RFBenchmark podali wyniki najnowszych pomiarów internetu w sieciach LTE i 5G. Choć dużych przetasowań w szybkości pobierania nie ma, w czterech innych kategoriach na prowadzenie wysunął się Play.

W kwietniu 2023 użytkownicy aplikacji RFBenchmark wykonali łącznie 486 634 pomiary, w których coraz mocniej zaznacza się wykorzystanie standardu 5G (jaki by nie był). W minionym miesiącu udział 5G w badaniach użytkowników aplikacji wyniósł 13,07%, co oznacza wzrost w porównaniu z marcem, kiedy wynosił 11,48%. Łączność 4G LTE nadal dominowała w pomiarach, stanowiąc 80,84% wszystkich wyników. Technologia 3G WCDMA została wykorzystana przez 6,09% testujących.

Operatorami najczęściej testowanymi przez użytkowników aplikacji RFBenchmark byli Orange (32,93%) i Play (31,69%). Zdecydowanie mniej osób sprawdzało szybkość sieci Plus (18,48%) oraz T-Mobile (16,9%).

Internet mobilny LTE

W najpopularniejszej kategorii LTE wciąż dominuje T-Mobile. Magentowy operator nie tylko utrzymał, ale nawet umocnił swoje pierwsze miejsce w kategorii szybkości pobierania danych, osiągając 42,7 Mb/s. Play z wynikiem 39,1 Mb/s zajął drugie miejsce, a tuż za nim uplasował się Orange z rezultatem 39,0 Mb/s. Natomiast Plus, z wynikiem 33,2 Mb/s, znów znalazł się na czwartym miejscu.

Internet mobilny LTE: szybkość pobierania

W pomiarach szybkości wysyłania danych triumfował Play z rezultatem 23,3 Mb/s. Drugi w tabeli T-Mobile zaprezentował wynik 20,1 Mb/s, trzecie miejsce przypadło Orange (19,9 Mb/s), a zestawienie zamyka Plus (17,8 Mb/s).

Użytkownicy sieci Play osiągnęli także najniższe opóźnienie sygnału. Średni fioletowy ping to 30,5 ms. Drugie miejsce przypadło Orange z wynikiem 31,0 ms, na trzeciej pozycji znalazł się T-Mobile z rezultatem 33,0 ms, a na czwartym Plus z pingiem 38,9 ms.

LTE Orange Play Plus T-Mobile Pobieranie danych 39,0 Mb/s 39,1 Mb/s 33,2 Mb/s 42,7 Mb/s Wysyłanie danych 19,9 Mb/s 23,3 Mb/s 17,8 Mb/s 20,1 Mb/s Ping 31,0 ms 30,5 ms 38,9 ms 33,0 ms



Internet mobilny 5G

Plus może się za to pochwalić nieustannie najszybszym pobieraniem w sieci 5G. Średnia prędkość u tego operatora to 148,2 Mb/s. Pozostali byli daleko w tyle: drugie miejsce zajął T-Mobile z wynikiem 57,3 Mb/s, trzecie Play z rezultatem 56,6 Mb/s, najgorzej wypadł Orange ze średnim wynikiem 53,4 Mb/s. W pomarańczowej sieci nie odnotowano nawet maksymalnego wyniku powyżej 60 Mb/s.

Internet mobilny 5G: szybkość pobierania

Inaczej zestawienie 5G wygląda pod względem wysyłania danych. Tu znów triumfuje Play z rezultatem z 39,3 Mb/s. T-Mobile z wynikiem 36,9 Mb/s zajął drugie miejsce, na trzecim znalazł się Orange z rezultatem 34,5 Mb/s, a w Plusie było to skromne 26,2 Mb/s.

Pomiary opóźnienia sygnału w 5G również zakończyły się najkorzystniej dla Play – średni ping u Fioletowych to 27,2 ms. T-Mobile z wynikiem 28,6 ms uplasował się na drugiej pozycji, trzecie przypadło Orange (30,0 ms), najsłabiej zaprezentował się Plus z 35,5 ms.

5G Orange Play Plus T-Mobile Pobieranie danych 53,4 Mb/s 56,6 Mb/s 148,2 Mb/s 57,3 Mb/s Wysyłanie danych 34,5 Mb/s 39,3 Mb/s 26,2 Mb/s 36,9 Mb/s Ping 30,0 ms 27,2 ms 35,5 ms 28,6 ms



Zobacz: Kto ma najszybszy internet w Polsce? Oto ranking z marca

Zobacz: Plus znów wygrał. Ma najszybszy internet w kolejnym rankingu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, wykresy RFBenchmark

Źródło tekstu: RFBenchmark