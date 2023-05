Google ściemniał, nie ominie go kara. Zapłaci miliony

Firma Google poszła na ugodę w sporze sądowym w amerykańskim stanie Texas. Za emisję fałszywych, wprowadzających w błąd reklam smartfonów Pixel 4 musi zapłacić 8 mln USD. To nie pierwsza taka kara dla Google.

W zeszłym roku prokurator generalny stanu Texas pozwał Google do sądu za kampanię fałszywych reklam radiowych smartfonów Pixel 4, emitowanych w 2019 i 2020 roku. Po kilku miesiącach sporu doszło do ugody, a firma Google zgodziła się na zapłacenie kary 8 mln USD.

Oskarżenie stanu Texas dotyczyło kampanii reklamowej telefonów Pixel 4 i Pixel 4 XL przeprowadzonej przez Google w lokalnych stacjach radiowych z grupy iHeartRadio. Pracujący w nich DJ-e otrzymali gotowe teksty, które odczytywali na antenie. Problem w tym, że żaden z nich nie widział tych smartfonów na oczy. Wszyscy jednak, zgodnie z założeniami kampanii, przekonywali słuchaczy, że ich używają i są bardzo zadowoleni z różnych funkcji. Wygłaszali na przykład takie treści:

Jedyne, co kocham bardziej niż robienie idealnych zdjęć? Robienie idealnych zdjęć w nocy. W Google Pixel 4 obie te rzeczy są bardzo proste. To mój ulubiony aparat w telefonie, szczególnie w słabym świetle, dzięki Night Sight Mode.

W innych podobnych wypowiedziach radiowi speakerzy przekonywali, jak świetnie aparat w Pixelu 4 pozwolił im uchwycić ciekawe momenty z życia, chwalili też funkcje takie jak Asystent Google. Za każdym razem wyraźnie sugerowali słuchaczom, że używają tych telefonów. A nie używali, a co więcej – gdy ruszyła ta kampania, telefony nie były jeszcze dostępne w sprzedaży.

Stan Texas surowo ocenił takie praktyki.:

Teksas zrobi wszystko, co w jego mocy, aby chronić obywateli i gospodarkę stanu przed fałszywymi i wprowadzającymi w błąd reklamami korporacji. Jeśli Google zamierza reklamować się w Teksasie, lepiej by jego spoty były prawdziwe

– grzmiał oskarżyciel.

Nie jest to pierwszy przypadek, gdy Google zmuszony został do zapłaty kary za wprowadzającą w błąd kampanię. Wcześniej Federalna Komisja Handlu (FTC) i siedem stanów USA doprowadziły do wypłaty przez Google kary 9 mln USD za emisję prawie 29 tys. fałszywych reklam telefonów Pixel 4. Schemat był ten sam – prezenterzy radiowi zachwalali telefony, sugerując że są ich zadowolonymi użytkownikami, choć nie byli.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Android Authority