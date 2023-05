Ten Pixel ma 11 cali. Google wierzy w tablety

Chociaż najnowsze dane wskazują na to, że rynek tabletów znów się kurczy, Google wierzy w potencjał takich urządzeń. Nowy Pixel Tablet będzie konkurował z iPadami.

Czas pandemii sprawił, że tablety wróciły do łask, jako jedno z urządzeń do zdalnej pracy i zabawy. Jednak najnowsze dane wskazują na to, że teraz rynek takich urządzeń kurczy się. Największy udział w tym segmencie ma Apple ze swoimi iPadami (35,2%), a prezentując nowy model Pixel Tablet Google będzie chciał uszczknąć trochę tego tortu dla siebie.

Google Pixel Tablet – czym kusi?

Pixel Tablet ma ekran IPS o przekątnej 11 cali, rozdzielczości 2560 x 1600, proporcjach 16:10 i jasności 500 nitów. Będzie go można obsługiwać za pomocą rysików USI 2.0, znanych już z zastosowań w chromebookach.

Nowość Google ma 8,1 mm grubości i waży 493 g. Obudowa w trzech pastelowych kolorach o nazwach Porcelana, Leszczyna i Róża ma zaokrąglone krawędzie i stylistycznie przypomina trochę smartfony z serii Google Pixel. Znalazły się na niej cztery głośniki i trzy mikrofony zapewniające redukcję szumów podczas rozmów. Bezpieczeństwo zwiększa czytnik linii papilarnych.

Również wnętrze przypomina najnowsze Pixele 7 – za szybką pracę tabletu odpowiada układ Google Tensor G2 wspierany przez koprocesor bezpieczeństwa Titan M2 oraz 8 GB pamięci RAM LPDDR5. Pamięć wewnętrzna UFS 3.1 dostępna jest w dwóch wariantach: 128 i 256 GB. Za łączność odpowiada Wi-Fi 6 (2,4 GHz i 5,0 GHz), Bluetooth 5.2 oraz chip UBW (Ultra-Wideband), nie ma za to złącza na kartę SIM.

Nad ekranem znalazł się aparat 8 Mpix (f/2.0) z kątem widzenia 84°, taka sama jednostka umieszczona jest z tyłu. Obydwa aparaty w trybie kamery pozwalają na nagrywanie wideo 1080p w 30 kl./s, oferują też natywne wsparcie dla rozmów przez Google Meet. W tej aplikacji można skorzystać z dodatkowych usprawnień, jak dostosowanie jasności podczas przemieszczania się użytkownika czy teł 360 stopni.

Na Pixel Tablecie można korzystać między innymi z ponad 50 aplikacji Google przystosowanych do dużego ekranu, a w trybie Hub urządzenie pozwala sterować sprzętem domowym podpiętym do Google Home. Jest to również pierwszy tablet z wbudowanym Chromecastem, dzięki czemu można przesyłać filmy lub muzykę z telefonu na tablet, gdy jest on w trybie Hub.

Energię dostarcza akumulator 27 Wh, który ma m.in. zapewnić do 12 godzin odtwarzania wideo w streamingu. Ładowanie możliwe jest przez kabel i port USB, ale także za pomocą specjalnego docka z dodatkowymi głośnikami.

Google Pixel Tablet jest dostarczany w zestawie z dokiem z głośnikami za 499 USD (ok. 2100 zł) za wersję 128 GB i 599 USD (2500 zł) za model 256 GB. Mogą go już zamawiać w przedsprzedaży mieszkańcy USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Szwecji, Danii, Norwegii, Holandii, Japonii i Australii. Do pełnej sprzedaży Google Pixel Tablet wejdzie 20 czerwca.

