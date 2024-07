Przedłużenie roamingu. Komisja Europejska wspiera uchodźców z Ukrainy

Komisja Europejska ogłosiła przedłużenie porozumienia o przystępnych cenowo połączeniach między Ukrainą a Unią Europejską o kolejne dwanaście miesięcy. To piąte już przedłużenie tej umowy, która ma na celu wspieranie uchodźców z ogarniętego wojną kraju w kontaktach z bliskimi.

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła decyzję o przedłużeniu porozumienia między 22 europejskimi a 7 ukraińskimi operatorami telekomunikacyjnymi, które umożliwia uchodźcom z Ukrainy i ich rodzinom korzystanie z przystępnych cenowo połączeń transgranicznych. Porozumienie to zostało ułatwione przez Komisję we współpracy z ukraińskim organem regulacyjnym NCEC. Dzięki wzajemnemu obniżaniu stawek przez operatorów, osoby poszukujące schronienia w Europie mogą łatwiej kontaktować się z rodzinami i przyjaciółmi w ogarniętej wojną Ukrainie.

Według najnowszych danych, przekazanych przez Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC), porozumienie skutecznie umożliwia operatorom oferowanie atrakcyjniejszych cenowo połączeń. Operatorzy będący sygnatariuszami umowy korzystają z niższych stawek, co pozwala im oferować klientom niższe opłaty. Ponadto telekomy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oferują uchodźcom bezpłatne karty SIM, darmowe połączenia międzynarodowe do Ukrainy oraz pakiety danych.

Oprócz usług telekomunikacyjnych, operatorzy z EOG dostarczają uchodźcom smartfony, powerbanki i laptopy, a także wspierają organizacje charytatywne. Pomimo wyzwań związanych ze spadkiem ruchu przychodzącego, trudnościami w utrzymaniu bazy abonentów oraz koniecznością inwestowania w odbudowę sieci, firmy telekomunikacyjne nadal oferują bezpłatne lub znacznie tańsze usługi roamingowe, aby sprostać potrzebom klientów.

Komisja Europejska zachęca wszystkich operatorów do przystąpienia do tego porozumienia. Aktualna lista sygnatariuszy jest dostępna pod tym adresem. Znajdziemy tam między innymi Orange, Play, Plusa i T-Mobile.

Kolejne kroki

Ukraina pracuje nad pełnym dostosowaniem swojego prawa do przepisów unijnych, aby stać się częścią unijnego obszaru roamingu. Prezydent Zełenski podpisał już odpowiednie prawo pierwotne, a jego pełne dostosowanie ma nastąpić w najbliższych miesiącach. Komisja Europejska oceni zgodność ukraińskiego ustawodawstwa, a po pozytywnej ocenie i zatwierdzeniu przez państwa członkowskie oraz Komitet Stowarzyszenia UE-Ukraina, Ukraina dołączy do unijnego obszaru roamingu, co powinno zapewnić stabilniejsze i długoterminowe rozwiązanie.

