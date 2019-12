Już jutro Włochy nałożą podatek na m.in Facebooka, Google i Apple

Już jutro Włochy wprowadzą oficjalnie podatek cyfrowy. Więcej pieniędzy nad Tybrem zostawi Apple, Facebook, Amazon, Google i Microsoft.

Podatek będzie obowiązywał już od jutra. Włochy dołączą w ten sposób do Francji, która również niedawno go uchwaliła. Oba kraje nie są jednak jedyne. Nad podobnymi rozwiązaniami mają pracować obecnie tuziny innych państw. Na podobne plany furią reagują USA, które w liście do ECD wprost pisały o dyskryminacji amerykańskich przedsiębiorstw. Jednocześnie Amerykanie grożą... pozwaniem Włoch, Austrii i Turcji do swoich sądów za takie posunięcia.

Przedsiębiorstwa będą musiały zapłacić 3% podatku od przychodu, jeśli na świecie zarobią minimum 831 milionów dolarów, z czego 6 milionów to przychody osiągnięte we Włoszech.

Źródło tekstu: ibtimes.sg, wł