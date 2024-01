Rządowa strona z milionami wejść. Pokazuje, jaki możesz mieć Internet

Ministerstwo Cyfryzacji chwali się statystykami strony internet.gov.pl. Już od roku pozwala ona na zweryfikowanie danych dotyczących stacjonarnego dostępu do szerokopasmowego Internetu w dowolnym punkcie adresowym w Polsce.

Uruchomiona rok temu strona internet.gov.pl zapewnia dostęp do Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego. Można tam sprawdzić kto i jakie usługi może świadczyć pod danym adresem. Serwis prezentuje również informacje o planach rozbudowy sieci, finansowanych zarówno ze środków prywatnych operatorów, jak i z Krajowego Planu Odbudowy lub Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy.

Dane o usługach internetowych pochodzą od:

operatorów telekomunikacyjnych,

jednostek samorządu terytorialnego prowadzących działalność w zakresie telekomunikacji,

podmiotów wykonujących zadania z zakresu użyteczności publicznej

i są na bieżąco aktualizowane. Podmioty posiadające mniej niż 50 tysięcy punktów adresowych w zasięgu przekazują dane do systemu raz w miesiącu. Podmioty posiadające powyżej 50 tysięcy punktów adresowych są zobowiązane robić to raz w tygodniu – w piątek. Wszystkie podmioty, niezależnie od wielkości, powinny raz w miesiącu przekazywać dane o planach inwestycyjnych.

Poza samą możliwością sprawdzenia poprawności przedstawionych w systemie danych, użytkownik może zgłaszać zapotrzebowania na dostęp do Internetu oraz pustostany.

Pół miliona użytkowników i 20 mln odwiedzin

Serwis internet.gov.pl został uruchomiony 1 grudnia 2022 roku po to, by operatorzy telekomunikacyjni i inne podmioty do tego zobowiązane zasiliły go danymi. Wszyscy obywatele otrzymali dostęp do strony 1 stycznia 2023 roku. Od tego czasu cieszy się dużą popularnością, przynajmniej zdaniem Ministerstwa Cyfryzacji.

Strona zanotowała już ponad 20,5 miliona odwiedzin (do listopada 2023 roku było ponad 15 milionów) przez ponad 487 tysięcy użytkowników. Zapotrzebowanie na łącze szerokopasmowe zgłoszono ponad 55 tysięcy razy.

Internet.gov.pl jest finalistą nagrody European Broadband Awards 2023 w kategorii „Wytwarzanie zapotrzebowania i wykorzystanie łączności”.

Zobacz: Kto miał najszybszy Internet w Polsce? SpeedTest podsumował 2023 rok

Zobacz: 8080 – co to za numer? Minister cyfryzacji nie wie

Ankieta Skorzystałeś/aś ze strony internet.gov.pl? Tak, co najmniej kilka razy Tak, raz czy dwa Nie, ale zamierzam skorzystać Nie i nie zamierzam korzystać Nie wiem / nie pamiętam

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji