8080 – co to za numer? Minister cyfryzacji nie wie

Minister Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski chyba nie do końca wie, jak działa numer 8080, który służy do zgłaszania podejrzanych wiadomości SMS.

Pod koniec listopada uruchomiono nowy numer alarmowy 8080. Służy on do zgłaszania podejrzanych wiadomości SMS. Szkoda, że nowy minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski nie do końca rozumie, jak to działa.

Numer alarmowy 8080

Krzysztof Gawkowski był gościem Roberta Mazurka na antenie radia RMF FM. W trakcie rozmowy padł temat niebezpiecznych wiadomości, które trafiają na telefony Polaków. Niestety, nowy minister cyfryzacji udowodnił, że nie wie, jak działa numer 8080, który służy do ich zgłaszania.

Od razu dzwonić na numer 8080 albo wejść na stronę CERT Polska i poinformować o tym, co się wydarzyło.

- powiedział Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji.

Rzecz w tym, że na numer 8080 nie da się zadzwonić. Nie jest to infolinia. Służy on do zgłaszania podejrzanych wiadomości, ale w formie SMS-ów. Oczywiście można to zrzucić na karb stresu związanego z wywiadem lub zwykłego przejęzyczenia. Jednak byłoby dobrze, gdyby tak ważny polityk precyzyjnie wypowiadał się o systemach i mechanizmach, które zostały stworzone przez polski rząd z myślą o bezpieczeństwie obywateli.

Tak, numer 8080 działa i to całą dobę. Jeśli otrzymacie podejrzaną wiadomość, to należy przesłać ją właśnie na ten numer. W odpowiedzi CERT Polska powinien poinformować, czy jest ona prawdziwa, czy to próba oszustwa.

Zobacz: Co z mObywatel po zmianie władzy? Nowy minister odpowiada

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Nowa Lewica

Źródło tekstu: oprac. własne