Huawei pokazał wyniki finansowe za 2020 rok. Są one zgodne z prognozami

Firma Huawei zaprezentowała wyniki finansowe za 2020 rok. Chiński producent potwierdził swoje zaangażowanie w tworzenie wartości dodanych zarówno dla klientów, jak i dla ogółu społeczeństwa.

Huawei osiągnął w 2020 roku globalne przychody ze sprzedaży w wysokości 891,4 mld juanów (540,7 mld złotych), o 3,8% wyższe niż rok wcześniej. Zysk netto osiągnął z kolei 64,6 mld juanów (39,2 mld złotych) i był o 3,2% wyższy niż w 2019 roku.

W celu przeprowadzenia niezależnej i obiektywnej kontroli sprawozdań finansowych, Huawei – odczuwający trudności operacyjne spowodowane amerykańskimi sankcjami – ponownie zaprosił do współpracy firmę KPMG. Dokument sporządzony przez KPMG to standardowy, niezmodyfikowany raport z przeprowadzonych badań. Bez względu na okoliczności, Huawei zamierza nadal dążył do pełnej transparentności, ujawniając dane operacyjne rządom, klientom, dostawcom, pracownikom i partnerom.

W segmencie usług operatorskich, Huawei w 2020 roku zapewnił stabilne działanie ponad 1500 sieci w ponad 170 krajach podczas lockdownu, spowodowanego pandemią COVID-19. Działania firmy pomogły we wdrażaniu pracy oraz nauki zdalnej, a także wspierały zakupy online na całym świecie. Współpracując z operatorami, Huawei pomógł w zapewnieniu najwyższej jakości połączeń. Firma współpracowała również z operatorami na całym świecie, w celu wdrożenia ponad 3000 innowacyjnych projektów 5G w ponad 20 branżach, takich jak górnictwo węglowe, produkcja stali, porty czy szeroko rozumiana produkcja.

W ciągu ostatniego roku, Huawei Enterprise w swojej działalności skupia się na opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań opartych na analizie scenariuszy biznesowych i tworzeniu cyfrowego ekosystemu dzięki wielostronnej współpracy. Podczas pandemii, Huawei dostarczył wiedzę techniczną i rozwiązania, które okazały się kluczowe w walce z wirusem. Jednym z przykładów jest rozwiązanie diagnostyczne wspomagane sztuczną inteligencją oparte na Huawei Cloud, które pomogło szpitalom na całym świecie zmniejszyć obciążenie ich infrastruktury medycznej. Huawei współpracował również z partnerami, w celu uruchomienia opartych na chmurze platform edukacyjnych online dla ponad 50 milionów uczniów szkół podstawowych i średnich.

Wraz z wprowadzeniem systemu HarmonyOS i ekosystemu Huawei Mobile Services (HMS), firma znacząco rozwinęła swój ekosystem Seamless AI Life, umożliwiający wykorzystywanie różnych zastosowań w rozmaitych urządzeniach, skierowanych dla inteligentnego biura, zdrowia i sportu, inteligentnego domu, podróży oraz rozrywki.

W ciągu ostatniego roku nie poddaliśmy się przeciwnościom losu. Konsekwentnie wprowadzaliśmy innowacje, aby przynieść wyższą wartość dla naszych klientów, pomagać w walce z pandemią, wspierać rozwój gospodarczy i postęp społeczny na całym świecie. Wykorzystaliśmy również tę okazję do dalszego usprawnienia naszych działań, co doprowadziło do osiągnięcia wyników zgodnych z prognozami. Będziemy nadal ściśle współpracować z naszymi klientami i partnerami, aby wspierać postęp społeczny, wzrost gospodarczy i zrównoważony rozwój.

– skomentował Ken Hu, Rotacyjny Prezes Huawei

