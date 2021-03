HTC: przychody spadły, ale strata jeszcze bardziej

Tajwański HTC podzielił się wynikami za ostatni kwartał. Wygląda na to, że chociaż zdecydowanie nie jest dobrze, to jest przynajmniej mniej źle.

HTC to firma, która jest bardzo zasłużona dla branży. To przecież właśnie HTC Dream był pierwszym smartfonem działającym pod kontrolą systemu operacyjnego Android. Następnie producent z Republiki Chińskiej był w gronie najbardziej liczących się firm w świecie Androida. Niestety dla firmy - to już przeszłość. Od 2015 HTC jest właściwie bez przerwy na minusie. Jedynym wyjątkiem był 2018, kiedy Google przejął część zespołu za 1,1 miliarda dolarów. Ostatnio jednak wyniki HTC zaczęły się polepszać. Także najnowsze rezultaty firmy z Tajwanu są nie najgorsze. Oczywiście są takie z perspektywy HTC.

Większość konkurencji uznałaby je za bardzo, ale to bardzo złe. W czwartym kwartale 2020 HTC zanotowało przychody w wysokości 1,6 miliarda nowych dolarów tajwańskich. To około 217 milionów złotych. Jest to jednak spadek w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, kiedy to przedsiębiorstwo zanotowało przychody w wysokości 1,8 miliarda NTD (244 milionów złotych). Dobra wiadomość jest taka, że strata uległa jeszcze większemu zmniejszeniu - w minionym kwartale było to 1,3 miliarda NTD (ok. 178 milionów złotych), natomiast w 2019 było to 2,2 miliarda NTD (około 299 milionów złotych).

