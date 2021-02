HTC przeżywa odrodzenie - już trzeci miesiąc wzrostów

Tajwański HTC wreszcie ma duże powody do zadowolenia. Firma zanotowała już trzeci miesiąc wzrostów z rzędu.

HTC ma jedną z bardziej burzliwych historii w świecie smartfonów. To właśnie Tajwańczycy zaprezentowali pierwszy w historii telefon z Androidem, którym był HTC Dream. Potem była to jedna z najważniejszych marek na rynku. Potem niestety zaczął się powolny upadek, a każdy kolejny kwartał oznaczał spadek. Momentami spadki były wręcz gigantyczne - rzędu 33%. Teraz producent z Republiki Chińskiej jest już tylko ciekawostką na rynku. Nie znaczy to jednak, że HTC nie stara się walczyć. Teraz Tajwańczycy dokonali czegoś, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe i zanotowali trzeci miesiąc wzrostów z rzędu.

W styczniu HTC zanotował bowiem 493 miliony nowych dolarów tajwańskich przychodu. To około 66 milionów złotych. Jest to wzrost o 3% w porównaniu do stycznia 2020, kiedy przychody wyniosły 478 milionów nowych dolarów tajwańskich. To co prawda spadek o 20% w porównaniu z grudniem, ale tutaj nie ma absolutnie nic dziwnego - firmy w tej branży zwykle styczeń mają najsłabszy w całym roku. HTC może się też pochwalić tym, że wzrost przychodów jest coraz większy: w listopadzie wyniósł on 0,96%, w grudniu 1,02%, natomiast teraz sięgnął on 2,99%.

Źródło tekstu: htc, wł