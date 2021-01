HTC Wildfire E3 pojawia się w konsoli Google Play

Tajwański HTC nie ma zamiaru się poddawać i już niedługo oficjalnie zadebiutuje kolejny budżetowiec marki. Będzie to HTC Wildfire E3.

HTC to marka, która od lat toczy heroiczny bój o to, by w ogóle pozostać na powierzchni. Od kilku lat prawie każda wiadomość, która nie dotyczyła nowej premiery była o kłopotach finansowych firmy. Na dziale mobilnym traci większość graczy, ale oni mogą zasypywać dziurę dzięki zyskom z innych segmentów. Szczęście uśmiechnęło się jednak nawet do tajwańskiego producenta - notuje on już dwa kwartały wzrostów z rzędu. To o tyle bardziej imponujące, że nie trwają najlepsze czasy dla rynku. Firma z Republiki Chińskiej ewidentnie chce iść za ciosem i zaprezentowała swojego nowego średniaka HTC Desire 21 Pro 5G. To jednak nie koniec premiery Tajwańczyków.

W konsoli Google Play pojawiło się kolejne urządzenie firmy. To budżetowiec HTC Wildfire E3. Seria Wildfire nigdy nie słynęła z powalającej specyfikacji. Teraz wiemy, że możemy się spodziewać układu MediaTek Helio P22 i 3 GB RAM. Wersją systemu operacyjnego będzie Android 10. Nie wiemy kiedy dokładnie zadebiutuje nowy smartfon, pojawienie się w konsoli Google Play sugeruje jednak, że będzie to niebawem.

