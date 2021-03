Huawei zastrzega znaki towarowe też dla modeli P60, P70, P80, P90 i P100

Huawei zastrzega znaki towarowe dla kolejnych generacji swoich flagowców. Chińczycy przewidują już nawet model Huawei P100.

Huawei nie ma najmniejszego zamiaru wycofywać się ze smartfonowego biznesu. Wskazują na to choćby ostatnie działania chińskiego producenta sprzętu. Firma już niedługo zaprezentuje serię smartfonów Huawei P50, ale już teraz zastrzega znaki towarowe dla kolejnych generacji swoich flagowych telefonów. Nie jest to jednak jedna, czy dwie nowe generacje, ale od razu pięć. Huawei planuje zatem wydanie modeli P60, P70, P80, P90 oraz P100. To nie tylko oznaka patrzenia w przyszłość, ale również bardzo czytelny sygnał. Huawei nie zamierza kończyć ze smartfonami, a każde plotki na ten temat są wyssane z palca.

Poprzednie doniesienia mówiły o debiucie Huaweia P50 jeszcze w pierwszym kwartale, najpewniej premiera nieco się opóźni. Nowa flagowa seria będzie się składała z minimum trzech urządzeń - P50, P50 Pro i P50 Pro+. Pierwszy z nich będzie miał Kirina 9000E, natomiast dwa pozostałe Kirina 9000. Ostatnie doniesienia mówią, że Huawei P50 będzie miał przekątną ekranu 6,3 cala, a P50 Pro - 6,6 cala.

