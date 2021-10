Huawei, polska broń atomowa w sporach z USA

Wygrana Joe Bidena wiązała się z kilkoma decyzjami Stanów Zjednoczonych, które przez polski rząd ocenione zostały negatywnie. Nowy prezydent przede wszystkim wycofał się z sankcji na Nord Stream 2, które nałożyła administracja Donalda Trumpa. Polska nie traci jednak kart przetargowych.

Jak przekonuje w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną dr Błażej Sajduk, współpracownik Nowej Konfederacji, adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, jedną z tych kart jest Huawei. Można nią grać, uznając chińskiego producenta za dostawcę wysokiego ryzyka i wykluczając go z budowy 5G lub też przeciwnie – dopuszczając go. Takie możliwości stwarza nowelizacja ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC).

Certyfikacja dostawców to wygodne narzędzie do targów z Amerykanami. Jak zrobią coś, co nam się nie spodoba – przeniosą obecność wojskową do Rumunii – to my nagle stwierdzimy, że możemy ocenić pozytywnie jakąś część urządzeń Huaweia