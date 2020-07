Huawei ma trzecie miejsce w ICT w Polsce, ale branża zwalnia

Poznaliśmy największe firmy, działające w sektorze ICT w Polsce. Huawei Polska obronił brązowy medal. Na pierwszym miejscu niezmiennie uplasował się dystrybutor AB S.A. Dystrybutorzy zajęli 5 miejsc w pierwszej dziesiątce.

Właśnie poznaliśmy wyniki corocznego rankingu Computerworld TOP200, podsumowującego rynek ICT w naszym kraju za 2019 rok. Huawei Polska zajął trzecią pozycję. Obronił tym samym brąz, wypracowany rok wcześniej. Pozwoliły na to przychody Huawei Polska w roku 2019 – ponad 3,6 miliarda złotych. Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska komentuje:

Mimo trudnego otoczenia politycznego, utrzymaliśmy pozycję jednej z największych firm informatycznych w Polsce. To dowód na to, że nasi klienci najbardziej cenią sobie dotychczasowe relacje biznesowe i najwyższą jakość produktów.

Aura wojny handlowej otaczająca Huawei nie sprzyja rozwojowi, co czyni trzecie miejsce na podium niezwykle cennym.

Cała nadzieja w 5G

Według raportu wyniki całego sektora ICT w Polsce wzrosły rok do roku o 2,9%. To przychód całkowity równy 110,8 mld zł, z czego 68 mld zł zarobiła branża IT, a 42,8 mld zł telekomunikacyjna. PKB wzrosło w tym czasie o 4%, co oznacza, że branża ICT ma niestety mniejszą dynamikę wzrostu.

Specjaliści mają nadzieję, że rynek „odżyje” dzięki inwestycjom w rozwój sieci w standardzie 5G i rozwiązania z nią związane.

Nie bez znaczenia są też konsekwencje pandemii COVID-19 dla branży. Ogromnie ucierpiały łańcuchy dostaw, a wielu partnerów było zmuszonych, by zmniejszyć wydatki. Z drugiej strony przedsiębiorstwa, administracja i sektor edukacji przeszły przyspieszony kurs korzystania z komputera. Sytuacja wymusiła ekspresową cyfryzację, która w normalnych okolicznościach trwałaby latami. Być może zapewni to zastrzyk energii, tak potrzebny branży ICT.

Ranking poszczególnych branż gospodarki, z których firmy IT osiągają największe przychody, pozostał bez zmian. Na podium znów znajdują się: bankowość, handel i administracja publiczna.

Źródło zdjęć: Huawei

Źródło tekstu: Huawei