Huawei HarmonyOS – milion nowych użytkowników dziennie. Kiedy poza Chinami?

Nowy system operacyjny firmy Huawei – HarmonyOS 2 – osiągnął kolejny etap popularyzacji, przekraczając liczbę 120 mln użytkowników. Wciąż jednak są to głównie mieszkańcy Chin, za to masowych aktualizacji na innych rynkach nie należy się zbyt szybko spodziewać.

W pierwszej połowie września Huawei chwalił się, że jego HarmonyOS osiągnął pułap 100 mln użytkowników. Po około dwóch tygodniach wynik ten udało znacząco podwyższyć – jak podał He Gang, COO Huawei, z nowej platformy producenta korzysta już ponad 120 mln użytkowników. Oznacza to też, że od oficjalnej premiery HarmonyOS 2 na początku czerwca system Huawei zdobywa średnio ponad milion użytkowników dziennie. Producent przechwala się, że jest to najszybciej rozwijający się system operacyjny na świecie.

Celem Huawei jest osiągnięcie liczby 300 mln użytkowników do końca 2021 roku, co jednak przy obecnej dynamice może się nie udać. W przeważającej większości HarmonyOS 2 trafił do użytkowników smartfonów Huawei i Honor w Chinach jako aktualizacja systemowa zastępująca dotychczasowego Androida z EMUI. Aktualizacja nie jest dostępna poza Chinami i jak wynika z nieoficjalnych doniesień, Huawei nie jest jeszcze gotowy na wydanie HarmonyOS 2 na rynkach światowych.

W Polsce z HarmonyOS 2 można korzystać na trzech urządzeniach – na najnowszym tablecie MatePad 11 oraz dwóch smartwatchach z serii Watch 3. Urządzenia te zadebiutowały już z takim oprogramowaniem, jednak z punktu widzenia popularyzacji systemu najistotniejsza będzie możliwość aktualizacji starszych smartfonów, które debiutowały z Androidem.

Na razie użytkownicy sprzętu Huawei spoza Chin otrzymają prawdopodobnie możliwość aktualizacji starszych wersji systemu do EMUI 12 na Androidzie. Według wcześniejszych deklaracji firmy EMUI 12 miało się w ogóle nie ukazać – zamiast tego producent postawił na HarmonyOS 2. Ostatecznie jednak niedawno po cichu zaprezentował swoje nowe oprogramowanie na Androida, co tym bardziej stawia pod znakiem zapytania masową aktualizację do HarmonyOS 2.

