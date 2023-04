Polacy oszaleli na punkcie tego sprzętu. Coraz więcej osób go zakłada

Wśród Polaków rośnie popularność inteligentnych zegarków. Badanie przeprowadzone przez Huawei pokazuje, że prawie połowa osób noszących na ręce zegarek, stawia na smartwatcha.

Zegarki od stuleci wskazują ludziom czas, lecz w ciągu kilku ostatnich dekad straciły na znaczeniu, gdyż ich funkcjonalność częściowo przejęły smartfony. Jednak zegarki powoli wracają do łask, chociaż w nieco innej formie. Coraz więcej osób stawia na smartwatche, które oprócz wskazywania godziny, mają multum innych funkcji.

Klasyczne zegarki odchodzą do lamusa?

Polacy nadal w większości noszą zegarki na ręce. Zadeklarowało to aż 55% respondentów badania przeprowadzonego przez Huawei. Aż 48% spośród zadeklarowanych użytkowników zegarków wybiera wyłącznie inteligentny, a 9% korzysta z niego zamiennie z klasycznym. Przywiązanie do tradycyjnego, z tarczą i wskazówkami, deklaruje 29% użytkowników, a 11% wybiera model elektroniczny.

Przeważająca większość posiadaczy smartwatrcha nosi go codziennie. Spoczywa on na nadgarstku każdego dnia u 81% użytkowników, kilka razy w tygodniu u 10%, a w dni robocze – od poniedziałku do piątku u 5%.

Jak pokazuje badanie, użytkownicy cenią smartwatche przede wszystkim za opcje pomagające nam dbać o ruch i zdrowie, a także ułatwiające komunikację dzięki połączeniu ze smartfonem. Wśród pięciu najczęściej używanych funkcji, na podium znalazło się: liczenie kroków, jakie przeszliśmy w ciągu dnia (robi to 80% użytkowników), mierzenie tętna lub ciśnienia krwi (44%) oraz odbieranie powiadomień z telefonu (41%). Na kolejnych miejscach plasują się: monitoring snu (36%) oraz tryby sportowe/treningowe (33%). Najchętniej używane tryby sportowe dotyczą przede wszystkim takich aktywności, jak: jazda na rowerze (65%), marsz (60%), bieganie (55%), fitness (37%), siłownia (28%) oraz pływanie (22%).

Zobacz: Xiaomi Smart Band 8 zaskoczy wyglądem. To już nie jest tylko opaska

Zobacz: Realme C55 teraz w cenie poniżej 1000 zł

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Własne

Źródło tekstu: Materiały prasowe oprac. własne