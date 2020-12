Prawie 90% gospodarstw domowych w Polsce ma dostęp do szerokopasmowego Internetu - podaje GUS

Główny Urząd Statystyczny podsumował 2020 roku pod kątem społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Z raportu wynika, że nie jest u nas źle z Internetem szerokopasmowym - ma do niego dostęp niemal 90% gospodarstw domowych.

Internet w Polsce w 2020 roku

Najnowszy raport GUS-u informuje, że w Polsce z roku na rok coraz lepiej wygląda sytuacja z Internetem w Polsce. W 2020 roku dostęp do Internetu miało 90,4% gospodarstw domowych w naszym kraju. To o 3,7 p.proc. więcej niż rok wcześniej. Jak łatwo odgadnąć, największy odsetek gospodarstw domowych z Internetem jest w dużych miastach - 92,1%. W mniejszych miastach dostęp do Internetu ma 89,7% gospodarstw domowych, a na obszarach wiejskich - 89,3%.

Internet szerokopasmowy w Polsce w 2020 roku

W 2020 roku 89,6% gospodarstw domowych w Polsce ma dostęp do Internetu szerokopasmowego. To o 6,3 p.proc. więcej niż w 2019 roku i o 13,9 p.proc. więcej niż w 2016 roku. Biorąc pod uwagę gospodarstwa domowe z Internetem, 99,1% z nich ma dostęp do Internetu szerokopasmowego. 67,7% gospodarstw domowych ma dostęp do szerokopasmowego Internetu stacjonarnego (+4,4 p.proc. rok do roku), natomiast 66,7% do szerokopasmowego Internetu mobilnego (+12,4 p.proc. rok do roku).

Korzystanie z Internetu

W 2020 roku w Polsce regularnie (co najmniej raz w tygodniu) korzystało z Internetu 81,4% osób w wieku 16–74 lata (wobec 78,3% w roku poprzednim). W 2019 roku w Unii Europejskiej odsetek ten wynosił 84%. Dystans Polski do średniej w UE utrzymał się na poziomie 6 p.proc. Największy udział regularnych użytkowników Internetu odnotowano w Norwegii (98%), Danii, Holandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii (po 95%), a najmniejszy – w Bułgarii (67%).

Więcej informacji (znacznie więcej) można znaleźć w dokumencie opublikowanym przez GUS.

Źródło tekstu: GUS