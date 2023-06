Który Android jest najpopularniejszy? „Trzynastka” tuż za podium

Android 13 powoli zdobywa rynek. Nie idzie mu to jednak najlepiej, a Android 14 czeka tuż za rogiem.

Kiedyś firma Google co miesiąc publikowała statystyki Androida. Później się to zmieniło i co jakiś czas w sposób zupełnie losowy pojawiają się takie informacje w Android Studio. Najnowsze dane pochodzą z maja 2023 roku. Wynika z nich, że najpopularniejszym mobilnym systemem Google'a wciąż jest Android 11, zainstalowany na 23,1% urządzeń.

Zobacz: Android 14 beta nie tylko dla Pixeli

Android 13, czyli najnowsza (jeśli liczyć finalne wydania) wersja tego systemu, zadebiutował w sierpniu 2022 roku i od tego czasu rozprzestrzenił się na 15% sprzętów z oprogramowaniem giganta z Mountain View. Pozwoliło to "trzynastce" przesunąć się z piątego miejsca w kwietniu na pozycję tuż za podium. Wyżej znalazły się Android 10 i Android 12.

Wersja 05.2019 11.2021 05.2022 08.2022 01.2023 04.2023 05.2023 4.4 (KitKat) 4,0% 1,4% 1,0% 0,9% 0,7% 0,6% 0,5% 5.0 (Lollipop) 1,8% 0,7% 0,5% 0,4% 0,3% 1,9% 1,8% 5.1 (Lollipop) 7,4% 3,2% 2,5% 2,2% 1,8% 6.0 (Marshmallow) 11,20% 5,1% 3,9% 3,5% 2,8% 2,5% 2,3% 7.0 (Nougat) 7,5% 3,4% 2,6% 2,3% 1,9% 3,3% 3,0% 7.1 (Nougat) 5,4% 2,9% 2,4% 2,2% 1,8% 8.0 (Oreo) 7,3% 4,0% 3,2% 3,0% 2,6% 6,7% 8,3% 8.1 (Oreo) 14,0% 9,7% 8,4% 7,9% 6,9% 9.0 (Pie) 31,3% 18,2% 16,2% 14,5% 13,2% 12,3% 11,9% 10 8,2% 26,5% 23,9% 22,3% 19,5% 18,5% 17,8% 11 - 24,2% 28,3% 27,0% 24,4% 23,5% 23,1% 12 - - - 13,5% 18,9% 16,5% 16,3% 13 - - - - 5,0% 12,1% 15,0%



Zobacz: Apple przedstawia iOS 17. Dużo zmian, ale większość to kosmetyka

Zobacz: Apple iOS 17. Sprawdź, czy dostaniesz

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Primakov / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Android Authority