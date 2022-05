Mapy Google zabiorą Cię w podróż w czasie. Wystarczy kliknąć

Google opublikował pierwsze zdjęcia Street View w 2007 roku. Od tego czasu pojazdy giganta przejechały 16 milionów kilometrów i zrobiły ponad 220 milionów zdjęć, które możemy oglądać w usłudze przypiętej do Map Google. Teraz również archiwalnie.

Usługa Street View powstała 15 lat temu. To ambitny projekt Larry'ego Page'a, współzałożyciela firmy Google, którego celem było stworzenie mapy całego świata ze zdjęć sferycznych. Obecnie mamy 220 miliardów zdjęć Street View z ponad 100 krajów i terytoriów, co stanowi nowy rekord Map Google. Dzięki usłudze użytkownicy mogą osobiście odwiedzić te miejsca ze swojego telefonu czy komputera, a Mapy stają się bardziej intuicyjne. Oficjalny start usługi w Polsce nastąpił 22 marca 2012 roku.

Od tamtej pory wiele się zmieniło. Na Mapach pojawiły się zdjęcia z takich jak miejsc jak: Kopalnia Soli “Wieliczka”, kolejka linowa na Kasprowy Wierch czy osada w Biskupinie. Pierwszą instytucją, w której wykonaną tzw. Museum View było Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Kolejne zdjęcia instytucji kultury to m.in Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Powstania Warszawskiego czy Centrum Nauki Kopernik.

Najpopularniejsze atrakcje na Street View

Przy okazji 15-lecia usługi Street View, Google sprawdzić miejsca cieszące się największą popularnością w ostatnim roku. Wśród krajów użytkownicy najczęściej odbywali wirtualne wycieczki po Indonezji, Stanach Zjednoczonych oraz Japonii. TOP15 w tej kategorii wygląda tak:

Indonezja, Stany Zjednoczone, Japonia, Meksyk, Brazylia, Hiszpania, Włochy, Tajwan, Francja, Wielka Brytania, Argentyna, Turcja, Kolumbia, Tajlandia, Filipiny.

Najpopularniejszym miastem na świecie okazała się Dżakarta. W Polsce prym wiedzie Warszawa.

Google pokazał również, jakie miejsca cieszyły się największą popularnością na świecie oraz w Polsce. W tej pierwszej kategorii wygrał Burj Khalifa, najwyższy budynek świata, mieszczący się w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie). W Polsce zwyciężył Zamek Królewski w Warszawie.

Najpopularniejsze miejsca na Street View Świat Polska Burj Khalifa - Zjednoczone Emiraty Arabskie Wieża Eiffla - Francja Tadż Mahal - Indie Statua Wolności - Stany Zjednoczone Statua Chrystusa Zbawiciela - Brazylia Labyrinth at Rhyolite - Stany Zjednoczone Piramidy w Gizie - Egipt Biały Dom - Stany Zjednoczone Koloseum - Włochy Pomnik narodowy - Indonezja Zamek Królewski w Warszawie Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau Suntago Westerplatte Pałac Kultury i Nauki Warszawa Centralna Wieża Sky Walk Lotnisko Chopina w Warszawie Molo w Międzyzdrojach Park Gródek



W lutym 2011 roku Google rozpoczął wykorzystywanie technologii Street View w pomieszczeniach. Dzięki temu można wziąć udział w wirtualnym zwiedzaniu muzeów i galerii, oglądając najbardziej interesujące dzieła sztuki. Jeśli chodzi o polskie muzea, w Street View najczęściej oglądano:

Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Zamek Czocha, Muzeum Powstania Warszawskiego, Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum II Wojny Światowej, Centrum Nauki Kopernik, Fabryka 'Emalia' Oskara Schindlera, Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. W. Stachowiaka, Hydropolis, Zamek Pieskowa Skała, Muzeum Lotnictwa Polskiego, POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich, Muzeum Panorama Racławicka, Muzeum Narodowe w Warszawie.

A które plaże w Polsce były najczęściej odwiedzane? Oto TOP5:

Plaża Bagry, Plaża Dubaj Jarosławiec, Plaża miejska w Gdyni, Plaża Rewa, Plaża Kąpielisko w Mikołajkach.

Zdjęcia Street View nie tylko z samochodów

Gromadzenie zdjęć wymaga floty samochodów Street View, z których każdy jest wyposażonych w 9 aparatów fotografujących otoczenie w wysokiej rozdzielczości z każdej możliwej perspektywy. Są to aparaty atermiczne – są odporne na ekstremalne temperatury bez utraty ostrości obrazu. Dzięki temu mogą działać w różnych środowiskach, od Doliny Śmierci w szczycie sezonu letniego po ośnieżone górskie zbocza Nepalu w zimie. Każdy samochód Street View jest wyposażony we własne centrum obróbki zdjęć i czujniki, które wykorzystują wiązki laserowe do precyzyjnego pomiaru odległości.

Google używa również Trekkerów Street View, czyli plecaków do robienia zdjęć tam, gdzie nie można wjechać samochodem. Trekkery są transportowane na łodziach, grzbietach owiec i wielbłądów, a nawet na plecach harcerzy, aby zrobić wysokiej jakości zdjęcia z różnych perspektyw, często w najbardziej niedostępnych miejscach na Ziemi.

Jeśli chodzi o aparat, to Google zaprezentował właśnie nowy sprzęt. Gigant testuje go jako dodatek do samochodów i Trekkerów Street View, a pełna dostępność nowego aparatu nastąpi w przyszłym roku. Ma on możliwości, rozdzielczość i moc przetwarzania taką samą jak aparaty w samochodzie Street View, a wszystko to jest zamknięte w zminiaturyzowanym, ultraprzenośnym urządzeniu o rozmiarach zbliżonych do rozmiarów kota. Nowy aparat waży około 6 kg, co może być szczególnie przydatne podczas robienia zdjęć w słabo zmapowanych miejscach, takich jak dżungle Amazonii. Urządzenie może być umieszczone na każdym samochodzie.

Nowości w Street View

Na wszystkich komórkach z iOS i Androidem na świecie podróż w przeszłość stanie się teraz jeszcze prostsza. Wyświetlając na telefonie zdjęcie Street View danego miejsca, można kliknąć je w dowolnym punkcie, aby wyświetlić informacje o tej lokalizacji. Następnie można wybrać opcję „Zobacz więcej dat” i wyświetlić zdjęcia historyczne tego miejsca sięgające nawet do 2007 roku.

Aby ułatwić odwiedzenie nowych miejsc ze Street View, Google wprowadza 3 nowe kolekcje oraz zapowiada kolejną:

Piramidy w Meroe w Sudanie. Dzięki nowym zdjęciom panoramicznym można zwiedzić starożytne piramidy, w których znajdują się grobowce władców i władczyń królestwa Kusz.

Katedra w Mediolanie: największa we Włoszech i trzecia co do wielkości katedra w Europie. Ponadto rozciąga się z niej wspaniały widok na Mediolan. Google pracował nad tym projektem od 2019 roku. Teraz każdy może zajrzeć w zakamarki tego klejnotu architektury i kultury dzięki zdjęciom, które zostały udostępnione we współpracy z Google Arts & Culture oraz katedrą w Mediolanie.

Les Invalides w Paryżu: przed wzniesieniem wieży Eiffla złota kopuła Les Invalides była najwyższą budowlą Paryża. Nowe zdjęcia historycznych budynków Les Invalides pozwolą odbyć wirtualny spacer po muzeach i zabytkowych wnętrzach, a także poznać francuską historię wojenną.

Sydney Ferries w Australii: słynne promy Sydney Ferries zostaną uwiecznione cyfrowo dzięki współpracy Google z wydziałem transportu Nowej Południowej Walii. Jeszcze w tym roku udostępnimy Street View kolekcję nazwaną „Ferry View” (Widok z promu). Dzięki niej ludzie z całego świata będą mogli odbyć wirtualny spacer po wnętrzu promu i zobaczyć migawki z rejsu do niezwykle pięknego portu Sydney.

