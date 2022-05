Samsung Galaxy Watch4 otrzymuje Asystenta Google

Od premiery zegarków Galaxy Watch4 oraz Galaxy Watch4 Classic minęło już sporo czasu, ale wciąż brakowało tam dosyć istotnej funkcjonalności. Chociaż urządzenia pracują pod kontrolą systemu operacyjnego Wear OS, nie można było na nich skorzystać z Asystenta Google.

Jakiś czas temu światło dzienne ujrzała reklama zegarka Samsunga, w której widzimy, jak występujący w niej mężczyzna korzysta z Asystenta Google właśnie. Choć koreański producent szybko tę reklamę wycofał, nadzieje pozostała. Z kolei podczas wydarzenia Google I/O 2022 ogłoszono, że Asystent Google trafi na zegarki Samsunga tego lata.

Niektórzy się doczekali. Chodzi konkretnie o posiadaczy smartwatchy z serii Galaxy Watch4 w Australii, Francji, Irlandii, Japonii, Kanadzie, Korei Południowej, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Tajwanie i Wielkiej Brytanii. W wymienionych krajach można pobrać Asystenta Google na zegarek ze sklepu Google Play. Polski póki co nie ma na tej liście.

Od dzisiaj użytkownicy Galaxy Watch4 będą mogli również pobrać Asystenta Google na swoje urządzenia, uzyskując dostęp do szybkich, bardziej naturalnych interakcji głosowych, szybkich odpowiedzi na pytania i pomocy w podróży. Dzięki dostępowi zarówno do Bixby, jak i Asystenta Google, konsumenci będą mieli dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji asystenta głosowego bezpośrednio z nadgarstków.