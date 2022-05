Elektronika z Biedronki za 99 zł. Sprawdziłem, co potrafi

Pod koniec kwietnia do oferty Biedronki trafił zegarek Hykker Smartwatch w dwóch wariantach, okrągłym i prostokątnym. Przez ostatnie dni miałem okazję się przekonać, jak te urządzenia sprawują się na co dzień.

Podsumowanie | Ocena końcowa: 7/10

Hykker Smartwatch to przede wszystkim bardzo tani zegarek, który do Biedronki trafił z ceną 99 złotych. Testując oba urządzenia ciągle miałem to w pamięci i uwzględniłem w ocenie końcowej. Biorąc pod uwagę koszt zakupu, co jest największą zaletą smartwatcha marki Hykker, należy mu się pochwała za całkiem niezłe możliwości.

Testowany zegarek (czy raczej zegarki) to sprzęt, który nie tylko pokazuje godzinę, ale również śledzi aktywność fizyczną użytkownika. Na wyposażeniu znalazł się także optyczny czujnik, który pozwala na zmierzenie pulsu, a także stopnia nasycenia tlenem oraz ciśnienia krwi. I choć okrągły egzemplarz w tym ostatnim całkowicie poległ, to zegarek prostokątny daje nadzieję na bycie użytecznym w tym temacie.

Produkty marki Hykker mają oczywiście wady. Jednak – ponownie – jeśli popatrzymy na nie przez pryzmat ceny, to ich znaczenie maleje. Gdyby ten zegarek pokazywał tylko godzinę, wciąż mógłby być ciekawym wyborem, na przykład ze względu na wodoodporność czy wygodę noszenia.

Wady:

Brak automatycznej regulacji jasności ekranu,

Bez sparowania ze smartfonem nie da się ustawić godziny i daty na zegarku,

Aplikacja Da Fit wymaga dopracowania,

Działanie funkcji pomiaru ciśnienia krwi,

Długi czas ładowania baterii.

Zalety:

Atrakcyjny wygląd,

Wymienny pasek (można użyć dowolnego w rozmiarze 22 lub 20 mm, zależnie od wersji zegarka),

Wygoda noszenia,

Odporność na pyły i wodę zgodnie z normą IP67,

Czytelny wyświetlacz,

Dostępne funkcje,

Bardzo niska cena.

Hykker Smartwatch – wygląd i specyfikacja

Jak już wcześniej wspomniałem, Hykker Smartwatch jest dostępny w dwóch wariantach, które różnią się wyglądem zewnętrznym oraz wyświetlaczem. Wersja okrągła ma średnicę około 46 mm i grubości około 11 mm, a jego masa wynosi 35 g (z paskiem). Z kolei zegarek prostokątny jest nieco mniejszy i ma wymiary (w przybliżeniu) 26 x 44 x 11 mm przy masie 34 g (również z paskiem).

Hykker Smartwatch został wyposażony w kolorowy, dotykowy wyświetlacz TFT o rozmiarze 1,3 cala i rozdzielczości 240 x 240 pikseli w wariancie okrągłym oraz przekątnej 1,69 cala i rozdzielczości 240 x 280 pikseli w wersji prostokątnej. W obu przypadkach na boku znajduje się okrągły przycisk funkcyjny, służący między innymi do budzenia lub uśpienia wyświetlacza czy powrotu do wcześniejszego ekranu.

Wyświetlacz jest czytelny w każdych warunkach, o ile ustawimy odpowiedną jasność. Musimy to niestety zrobić ręcznie w ustawieniach zegarka, ponieważ automatycznej regulacji nie ma.

Z tyłu urządzeń znajdują się styki do podłączenia ładowarki oraz optyczny czujnik pulsu, saturacji i ciśnienia.

Ponieważ każdy z zegarków jest bardzo lekki, jest też bardzo wygodny w noszeniu. Jeśli dobrze dopasujemy długość paska (rozmiar 22 mm w okrągłym i 20 mm w prostokątnym), możemy zupełnie zapomnieć, że coś nosimy na nadgarstku. Na uwagę też zasługuje obudowa zegarka, która jest odporna na działanie pyłów i wody, zgodnie z normą IP67. Deszcz czy zachlapanie tym urządzeniom nie są straszne.

Jeśli chodzi o specyfikację obu zegarków, która – pomijając cechy zewnętrzne – jest identyczna, to mamy tu jeszcze:

łączność Bluetooth 5.0,

krokomierz,

akumulator litowo-jonowy o pojemności 220 mAh.

W zestawie z zegarkiem sprzedawany jest przewód ładujący oraz polsko-angielska instrukcja obsługi.



Pierwsze uruchomienie, aplikacja mobilna

Aby uruchomić zegarek, wystarczy nacisnąć przycisk, w który ten jest wyposażony. Oczywiście pod warunkiem, że bateria jest naładowana. Zegarek teoretycznie może dalej działać zupełnie samodzielnie, ale bez sparowania ze smartfonem nie pokaże prawidłowej godziny i daty. Aby połączyć oba urządzenia, w pamięci telefonu trzeba zainstalować aplikację Da Fit. Kod QR z linkiem do aplikacji znajdziemy w instrukcji obsługi.

Łączenie zegarka ze smartfonem jest banalnie proste i każdy powinien sobie z tym poradzić. Gdy już tego dokonamy, możemy za pomocą aplikacji Da Fit zmieniać ustawienia zegarka, w tym między innymi zmienić tarczę zegara. Ich biblioteka jest bardzo bogata, więc każdy powinien tu znaleźć coś dla siebie.

Aplikacja pomaga również przeglądać zarejestrowane odczyty z czujników zamontowanych w zegarku, w tym liczbę kroków, jakość snu, tętno oraz ciśnienie i saturację krwi. Tu również powinniśmy móc podejrzeć nasze treningi – tak przynajmniej podpowiada intuicja. Niestety jednak mogłem tu zobaczyć tylko treningi zainicjowane w smartfonie, a do wyboru miałem jedynie bieg na świeżym powietrzu. Tu i ówdzie można się też natknąć na niezbyt poprawne tłumaczenie aplikacji na język polski.

Korzystanie z zegarka

Do poruszania się po interfejsie zegarka używa się przede wszystkim dotykowego ekranu. Będąc na ekranie głównym z lewej strony wysuwamy menu aplikacji. Na liście są Tętno, Ćwiczenia, Ciśnienie, Saturacja, Pogoda, Aparat, Otwarzacz, Oddychanie, Gry i Ustawienia, a pod tą ostatnią opcją kryje się między innymi Stoper, Budzik i Odliczanie). Tak jest w zegarku okrągłym. W zegarku prostokątnym aplikacje zostały wyciągnięte z Ustawień. Jest też funkcja Latarka. Ekran świeci wtedy na biało z maksymalną jasnością.

Na prawo od ekranu głównego mamy wyniki różnych pomiarów, funkcje służące do zdalnego robienia zdjęcia aparatem smartfonu czy sterowania odtwarzaczem muzyki na jego pokładzie, a także funkcję Oddychanie (pomaga się zrelaksować) oraz pogodynkę. Z góry wysuwamy panel z podręcznymi ustawieniami, natomiast z dołu centrum powiadomień. Tu możemy zobaczyć powiadomienia z aplikacji, które włączymy w ustawieniach Da Fit, takich między innymi, jak Telefon, Wiadomości, Facebook, Twitter czy WhatsApp. Włączenie lub wyłączenie to jedyne dostępne opcje, związane z powiadomieniami z wybranych aplikacji.

Dostępne funkcje i ich jakość

Hykker Smartwatch potrafi śledzić 6 rodzajów aktywności fizycznej, w tym pływanie. Należy przy tym pamiętać, że nie ma tu odbiornika GPS, więc pokazywany dystans – jeśli jest pokazywany – zależy wprost od liczby kroków oraz długości kroku w ustawieniach profilu użytkownika. Jeśli chodzi o sam krokomierz, to porównałem go ze wskazaniami Samsunga Galaxy Watch4 Classic i na ogół wartości w Hykkerze były mniej więcej o jedną czwartą niższe.

Pomiary pulsu czy saturacji krwi były porównywalne. Zegarek może mierzyć puls na życzenie lub automatycznie co 5-30 minut. Wyniki pomiarów automatycznych można prześledzić w aplikacji Da Fit (sekcja „pełny czas tętna”). Jeśli zaś chodzi o ciśnienie krwi, to zegarek okrągły zafiksował się na wartości 140 mmHg dla ciśnienia skurczowego, natomiast zegarek prostokątny pokazywał w tym miejscu wartości nawet o ponad 20 mmHg niższe niż w przypadku Samsunga i ciśnieniomierza z mankietem.



Więcej na temat pomiarów ciśnienia przeczytasz w moim felietonie, który znajduje się pod tym adresem.

Jeśli chodzi o inne funkcje, to poza problemami, które opisałem wcześniej, wszystko zdawało się działać prawidłowo.

Zasilanie

Hykker Smartwatch jest zasilany wbudowanym akumulatorem o pojemności 220 mAh. Podczas normalnego korzystania z zegarka, sparowanego ze smartfonem, wystarczało mi to na około 6 dni. Na skrócenie tego czasu wpływa między innymi częste rejestrowanie treningów, podczas których pulsometr działa w trybie ciągłym. Do wydłużania czasu pracy służy z kolei Tryb oszczędzania energii (w aplikacji Da Fit).

Czas ładowania wbudowanej baterii od 0 do 100% wynosi około dwóch godzin, czyli długo. By dobić do 50%, wystarczy niecałe 30 minut.

