Google chyba bardzo chce zapłacić karę. Nie umie wystawić faktury

Pracownik na infolinii Google:



Jeśli chce Pan otrzymać fakturę na firmę to musi Pan subskrybować usługę Google Workspace (minimum 27 zł miesięcznie) w przeciwnym razie jedyne na co może Pan liczyć to najwyżej faktura imienna.



Nie o takie Google w Polsce walczyłem.#Google pic.twitter.com/kWmNuvuOWF